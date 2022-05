Sieg gegen Rastenfeld: UFC Lok Langschlag übernimmt Tabellenführung

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:25

2. Klasse Waldviertel Süd: Der UFC Lok Langschlag setzte sich vor 20 Fans standesgemäß gegen Rastenfeld mit 5:1 durch. An der Favoritenstellung ließ Langschlag keine Zweifel aufkommen und trug gegen den UFC Rastenfeld einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der UFC Lokomotive Langschlag für klare Verhältnisse gesorgt und einen 5:0-Sieg verbucht.

Milan Stanek brachte Rastenfeld in der 13. Minute ins Hintertreffen. Tomas Birma nutzte die Chance für den UFC Lok Langschlag und beförderte in der 16. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Tabellenführer mit einer Führung in die Kabine ging. Mit dem 3:0 von Clemens Prock für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Jonas Schabes legte in der 60. Minute zum 4:0 für Langschlag nach. Adam Kajanovic erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für den UFC Rastenfeld. Der Treffer von Stanek in der 84. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Nach abgeklärter Leistung blickte der UFC Lokomotive Langschlag auf einen klaren Heimerfolg über Rastenfeld.

Langschlag übernimmt die Tabellenführung

Die errungenen drei Zähler gingen für den UFC Lok Langschlag einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Bei Langschlag greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 17 Gegentoren stellt der UFC Lokomotive Langschlag die beste Defensive der 2. Klasse Waldviertel Süd. Mit dem Sieg baute Langschlag die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der UFC Lok Langschlag 15 Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim UFC Rastenfeld klar erkennbar, sodass bereits 72 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die Rückrunde verlief für den Tabellenletzten bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegten die Gäste noch kein einziges Mal. Rastenfeld befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den UFC Lokomotive Langschlag weiter im Awärtsssog. Die Offensive des UFC Rastenfeld zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 13 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Rastenfeld alles andere als positiv.

Für den UFC Rastenfeld sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus. Seit zehn Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den UFC Lok Langschlag zu besiegen.

Nächster Prüfstein für Langschlag ist der USV Kirchschlag/Waldv. auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Rastenfeld misst sich zur selben Zeit mit dem USC Bad Großpertholz.

2. Klasse Waldviertel Süd: UFC Lokomotive Langschlag – UFC Rastenfeld, 5:1 (2:0)

84 Milan Stanek 5:1

72 Adam Kajanovic 4:1

60 Jonas Schabes 4:0

48 Clemens Prock 3:0

16 Tomas Birma 2:0

13 Milan Stanek 1:0