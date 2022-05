Keller-Derby: Rastenfeld deklassiert Bad Großpertholz

Details Montag, 09. Mai 2022 00:59

2. Klasse Waldviertel Süd: Der UFC Rastenfeld kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 70 Fans einen 7:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der Gastgeber den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte der USC Bad Großpertholz einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Ein Doppelpack brachte Rastenfeld in eine komfortable Position: Adam Kajanovic war gleich zweimal zur Stelle (3./28.). David Atner (Bad Großpertholz) sah nach 28 Minuten die Rote Karte (Beleid.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Michal Dolezal die Führung des Schlusslichts aus. Die Überlegenheit des UFC Rastenfeld spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit Toren von Kajanovic (57./67.) und Julian Zeller (57.) zeigte Rastenfeld weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Dolezal gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den UFC Rastenfeld (86.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Rastenfeld bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Kajanovic mit Viererpack: Zweiter Saisonsieg für Rastenfeld

Der UFC Rastenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve von Rastenfeld geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. Für den UFC Rastenfeld ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Rastenfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und 15 Pleiten. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Rastenfeld deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist der UFC Rastenfeld in diesem Ranking auf.

Die Rückrunde verlief für Bad Großpertholz bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der Gast noch kein einziges Mal. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der USC Bad Großpertholz weiter im Schlamassel. Im Sturm von Bad Großpertholz stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich der USC Bad Großpertholz schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist Bad Großpertholz weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den UFC Rastenfeld war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am nächsten Sonntag reist Rastenfeld zum SCU Nondorf Koller, zeitgleich empfängt der USC Bad Großpertholz den USV Kirchschlag/Waldv.

2. Klasse Waldviertel Süd: UFC Rastenfeld – USC Bad Großpertholz, 7:0 (3:0)

86 Michal Dolezal 7:0

67 Adam Kajanovic 6:0

57 Julian Zeller 5:0

57 Adam Kajanovic 4:0

45 Michal Dolezal 3:0

28 Adam Kajanovic 2:0

3 Adam Kajanovic 1:0