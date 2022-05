Hoheneich leistet gegen Martinsberg nur wenig Widerstand

Details Montag, 09. Mai 2022 01:03

2. Klasse Waldviertel Süd: Rund 50 Besucher kamen zum Spiel der 20. Runde nach Hoheneich. Der SV Hoheneich kam gegen die TSU Martinsberg mit 0:5 unter die Räder. Das Hinspiel hatte Martinsberg erfolgreich gestalten und mit 3:0 gewinnen können.

Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Martin Zapletal verantwortlich (16.). In der 20. Minute erhöhte Petr Kobylik auf 2:0 für die TSU Martinsberg. Noch vor der Halbzeit legte Zapletal seinen zweiten Treffer nach (45.). Martinsberg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für das 4:0 der TSU Martinsberg sorgte Zapletal, der in Minute 63 zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte Martinsberg keine Gnade und markierte den fünften Treffer durch Veli Ipek (93.). Schlussendlich setzte sich die TSU Martinsberg mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Dreierpack von Zapletal

Hoheneich muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Sorgen des Gastgebers sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SV Hoheneich auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Martinsberg liegt im Klassement nun auf Rang elf. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Martinsberg, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist der TSU Martinsberg zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Am kommenden Sonntag trifft Hoheneich auf den SV Waldhausen (NÖ), Martinsberg spielt am selben Tag gegen den ASV Gutenbrunn.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Hoheneich – TSU Martinsberg, 0:5 (0:3)

93 Veli Ipek 0:5

63 Martin Zapletal 0:4

45 Martin Zapletal 0:3

20 Petr Kobylik 0:2

16 Martin Zapletal 0:1