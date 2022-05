Eibenstein überrennt Ottenschlag/Sallingberg

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:44

2. Klasse Waldviertel Süd: Die SG Ottenschlag/Sallingberg konnte dem SV Eibenstein nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 90 Besuchern mit 0:4. Eibenstein ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ottenschlag/Sallingberg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der SV Eibenstein deutlich mit 4:0 gewonnen.

Stanislav Pacholik brachte die Gastgeber in der achten Spielminute in Führung. Petr Jaros schoss die Kugel zum 2:0 für Eibenstein über die Linie (21.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Jaros gelang ein Doppelpack (69./81.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Am Ende kam der SV Eibenstein gegen die SG Ottenschlag/Sallingberg zu einem verdienten Sieg.

Dreifacher Jaros reichte zum Sieg

Durch die drei Punkte gegen Ottenschlag/Sallingberg verbesserte sich Eibenstein auf Platz sieben. Der SV Eibenstein verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und neun Niederlagen.

Kurz vor Saisonende belegt die SG Ottenschlag/Sallingberg mit 13 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Ottenschlag/Sallingberg musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SG Ottenschlag/Sallingberg insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Ottenschlag/Sallingberg die dritte Pleite am Stück.

Während Eibenstein am kommenden Sonntag den SV Kirchberg/Walde empfängt, bekommt es die SG Ottenschlag/Sallingberg am selben Tag mit dem SV Hoheneich zu tun.

2. Klasse Waldviertel Süd: SV Eibenstein – SG Ottenschlag/Sallingberg, 4:0 (2:0)

81 Petr Jaros 4:0

69 Petr Jaros 3:0

21 Petr Jaros 2:0

8 Stanislav Pacholik 1:0