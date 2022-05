SCU Nondorf siegt klar gegen Arbesbach

Details Sonntag, 29. Mai 2022 01:23

2. Klasse Waldviertel Süd: Der SCU Nondorf Koller erteilte dem UFC Arbesbach vor etwa 160 Besuchern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den SCU Nondorf. Nondorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Arbesbach einen klaren Erfolg. Auf eigenem Platz hatte der UFC Arbesbach das Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Der SCU Nondorf Koller ging vor 160 Zuschauern in Führung. Michael Bruckner war es, der in der 18. Minute zur Stelle war und zum 1:0 abstaubte. Schneller Konter nach Freistoß für Arbesbach: Martin Vnoucek erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 21 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft von Arbesbach ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Vnoucek für den SCU Nondorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Bruckner gelang ein Doppelpack (62./80.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Am Schluss schlug Nondorf den UFC Arbesbach vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Nondorf weiter mit Titelhoffnung

Das Konto des SCU Nondorf Koller zählt mittlerweile 56 Punkte. Damit steht der SCU Nondorf kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. 83 Tore – mehr Treffer als Nondorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Waldviertel Süd. Nur dreimal gab sich der SCU Nondorf Koller bisher geschlagen. Den SCU Nondorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

In der Tabelle liegt Arbesbach nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. 13 Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der UFC Arbesbach nur sechs Zähler.

Nächsten Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Nondorf beim UFC Lokomotive Langschlag, Arbesbach empfängt zeitgleich die TSU Martinsberg.

2. Klasse Waldviertel Süd: SCU Nondorf Koller – UFC Arbesbach, 5:0 (2:0)

80 Michael Bruckner 5:0

62 Michael Bruckner 4:0

58 Martin Vnoucek 3:0

21 Martin Vnoucek 2:0

18 Michael Bruckner 1:0