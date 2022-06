Martinsberg ringt Arbesbach nieder

Details Samstag, 04. Juni 2022 00:58

2. Klasse Waldviertel Süd: Die TSU Martinsberg gewann das Freitagsspiel vor etwa 60 Fußballfans gegen den UFC Arbesbach mit 2:1. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Arbesbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte der UFC Arbesbach Martinsberg in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 60 Zuschauern besorgte Sebastian Grudl bereits in der vierten Minute die Führung von Arbesbach. Auch im Anschluss fanden die Gäste gute Möglichkeiten vor. Manuel Gschwandtner lenkte den Ball, nach einem Freistoß, ins eigene Tor und bescherte der TSU Martinsberg den 1:1-Ausgleich (28.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Petr Kobylik stellte die Weichen für Martinsberg auf Sieg, als er in Minute 53 mit einem Freistoß zum 2:1 zur Stelle war. Nach 65 Minuten musste Oliver Einfalt verletzt aus dem Spiel genommen werden. Unter dem Strich verbuchte die TSU Martinsberg gegen den UFC Arbesbach einen 2:1-Sieg.

Martinsberg fixiert Platz elf

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Arbesbach in der Tabelle stabil. Die Gastgeber kamen in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Martinsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt der Gast mit 22 Punkten den elften Tabellenplatz. Die letzten Resultate der TSU Martinsberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Kommende Woche tritt der UFC Arbesbach beim SV Waldhausen (NÖ) an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt Martinsberg Heimrecht gegen den UFC Lokomotive Langschlag.

2. Klasse Waldviertel Süd: UFC Arbesbach – TSU Martinsberg, 1:2 (1:1)

53 Petr Kobylik 1:2

28 Eigentor durch Manuel Gschwandtner 1:1

4 Sebastian Grudl 1:0