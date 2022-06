Groß Dietmanns schießt bei Rastenfeld Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:37

2. Klasse Waldviertel Süd: Etwa 100 Besucher kamen nach Rastenfeld um das Spiel der 24. Runde zu sehen. Der SVU Groß Dietmanns führte den UFC Rastenfeld nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Groß Dietmanns setzte sich standesgemäß gegen Rastenfeld durch. Im Hinspiel hatte Gr Dietmanns einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Patrick Budschedl war es, der in der 21. Minute den Ball im Tor des UFC Rastenfeld unterbrachte. Für das 2:0 des SVU Groß Dietmanns zeichnete Ondrej Hacka verantwortlich (32.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Budschedl, als er das 3:0 für die Gäste besorgte (39.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Hacka seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Zur Halbzeit blickte Groß Dietmanns auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Budschedl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Groß Dietmanns (50.). Adam Kajanovic erzielte in der 63. Minute den Ehrentreffer für Rastenfeld. Benjamin Pollak vollendete zum siebten Tagestreffer in der 71. Spielminute. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SVU Groß Dietmanns bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Dreierpack von Budschedl

93 Gegentreffer hat der UFC Rastenfeld mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Waldviertel Süd. Kurz vor Saisonende stehen die Gastgeber mit zwölf Punkten auf Platz 13. Im Angriff weist Rastenfeld deutliche Schwächen auf, was die nur 27 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des UFC Rastenfeld alles andere als positiv.

Groß Dietmanns befindet sich mit 40 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Offensive von Groß Dietmanns in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Rastenfeld war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 61-mal schlugen die Angreifer des SVU Groß Dietmanns in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Partien rief Groß Dietmanns konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der UFC Rastenfeld zur SG Ottenschlag/Sallingberg, zeitgleich empfängt Gr Dietmanns den USV Kirchschlag/Waldv.

2. Klasse Waldviertel Süd: UFC Rastenfeld – SVU Groß Dietmanns, 1:6 (0:4)

71 Benjamin Pollak 1:6

63 Adam Kajanovic 1:5

50 Patrick Budschedl 0:5

42 Ondrej Hacka 0:4

39 Patrick Budschedl 0:3

32 Ondrej Hacka 0:2

21 Patrick Budschedl 0:1