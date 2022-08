Kirchschlag/Waldviertel deklassiert Krumau/Kamp

Details Samstag, 13. August 2022 01:07

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Die neue Saison ist nun auch in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau angelaufen. Der USV Kirchschlag/Waldv. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner vor rund 50 Zuschauern keine Gnade und trug einen 9:3-Erfolg davon.

Lukas Steininger brachte die Heimmannschaft in der 14. Minute ins Hintertreffen und stellte auf 1:0 für Krumau. Der SV Krumau/Kamp bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Mario Blabensteiner für den 1:1-Ausgleich sorgte (15.). Armin Ruth trug sich in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte Kirchschlag/W. in Führung. Der Krumau/Kamp brachte das Netz in der 34. Minute durchJakub Barniak für den 2:2-Ausgleich zum Zappeln. Daniel Blabensteiner stellte die Weichen für Kirchschlag/Waldv. auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 3:2 zur Stelle war. Kurz vor dem Seitenwechsel legte der USV Kirchschlag/Waldv. das 4:2 durch Manuel Müller nach (40.). Michael Blabensteiner stellte nach 43 Minuten noch auf 5:2. Der dominante Vortrag von Kirchschlag/Waldv. im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Tore am laufenden Band

Für das 6:2 sorgte Kirchschlags Manuel Müller in Minute 67. Florian Hackl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:2 für den USV Kirchschlag/Waldv. (69.). Krumaus Jakub Barniak versenkte die Kugel in der 72. Minute per Freistoß zum 3:7. Kirchschlags Müller gelang in der 86. Spielminute der elfte Tagestreffer. Ruth gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USV Kirchschlag/Waldv. (92.). Am Ende feierte der USV Kirchschlag/Waldv. einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen den SV Krumau/Kamp kam Kirchschlag/Waldv. zu einem verdienten Sieg.

Das nächste Spiel von Kirchschlag/Waldv. findet in acht Wochen statt, wenn man am 09.10.2022 den SV Jauerling empfängt. Der Krumau/Kamp tritt das nächste Mal in elf Wochen, am 26.10.2022, beim SV Albrechtsberg an.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USV Kirchschlag/Waldv. – SV Krumau/Kamp, 9:3 (5:2)

92 Armin Ruth 9:3

86 Manuel Mueller 8:3

72 Jakub Barniak 7:3

69 Florian Hackl 7:2

67 Manuel Mueller 6:2

43 Michael Blabensteiner 5:2

40 Manuel Mueller 4:2

37 Daniel Blabensteiner 3:2

34 Jakub Barniak 2:2

27 Armin Ruth 2:1

15 Mario Blabensteiner 1:1

14 Lukas Steininger 0:1