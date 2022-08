Traumstart für SV Jauerling: Kantersieg gegen Gutenbrunn

Details Samstag, 20. August 2022 04:08

2. Klasse Südliches Waldviertel: Nach dem spielfreien Tag startete der SV Jauerling am zweiten Spieltag gegen den ASV Gutenbrunn in die neue Saison. Der SV Jauerling führte Gutenbrunn vor rund 70 fußballbegeisterten Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASV Gutenbrunn bereits in Front. Martin Blanar markierte in der zweiten Minute die Führung. Der SV Jauerling zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Jan Kremser mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Der Gastgeber stellte mit dem 2:1 durch Matej Dolnik in der neunten Minute die Weichen auf Sieg. Jauerlings Dolnik traf auch etwas später zum 3:1 (20.). In der 34. Minute erzielte Jakub Beranek das 2:3 für den ASV Gutenbrunn und sorgte so wieder für eine knappe Angelegenheit. Zur Pause behielt der SV Jauerling die Nase knapp vorn.

Klare Angelegenheit nach der Pause

In der 75. Minute brachte der SV Jauerling das Netz erneut zum Zappeln und wieder wurde Dolnik als Torschütze gefeiert. Für das 5:2 sorgte der SV Jauerling durch einen Treffer von Pablo Valls Polonyi in Minute 78. Walter Staffenberger trug sich in der 85. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und erzielte das 6:2. In der 90. Minute legte Julian-Joseph Gril zum 7:2 zugunsten des SV Jauerling nach. Am Ende kam Jauerling gegen Gutenbrunn zu einem verdienten Sieg.

Der SV Jauerling macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang eins.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der ASV Gutenbrunn eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gäste im Mittelfeld der Tabelle. Zum Abschluss der vergangenen Saison nahm der ASV Gutenbrunn mit 33 Punkten Platz acht ein.

Jauerling ist am kommenden Samstag zu Gast beim Union Sportclub Pöggstall Jägerbau. Der nächste Gegner von Gutenbrunn, welcher in zwei Wochen, am 02.09.2022, empfangen wird, ist der USC Pöggstall.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Jauerling – ASV Gutenbrunn, 7:2 (3:2)

90 Julian-Joseph Gril 7:2

84 Walter Staffenberger 6:2

78 Pablo Valls Polonyi 5:2

75 Matej Dolnik 4:2

34 Jakub Beranek 3:2

20 Matej Dolnik 3:1

9 Matej Dolnik 2:1

7 Jan Kremser 1:1

2 Martin Blanar 0:1