Deutliche Niederlage für Weiten beim SV Leiben

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:52

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Die rund 130 Beobachter staunten am Freitagabend nicht schlecht: Der SV Leiben stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den USPV Weiten mit 4:1. Leiben hat mit dem Sieg über Weiten einen Coup gelandet.

Das 1:0 durch Lukas Höfinger in der 15. Minute brachte den USPV Weiten vermeintlich auf die Siegerstraße. In der 27. Minute erzielte der SV Leiben durch einen Treffer von Christopher Fürst den Ausgleich. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgten die Gastgeber durch Benjamin Dörr noch das 2:1 (41.). Mit einem Tor Vorsprung für Leiben ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 3:1 ließ den SV Leiben zum dritten Mal und Christopher Fürst zum zweiten Mal im Match jubeln (48.). Jan Fuchs stellte schließlich in der 84. Minute den 4:1-Sieg für Leiben sicher. Schließlich strich der SV Leiben die Optimalausbeute gegen Weiten ein.

Leiben gelingt die Überraschung

Mit dem Dreier sprang Leiben auf den siebten Platz der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Der SV Leiben bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Leiben wieder in der Erfolgsspur.

Beim USPV Weiten präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Der Patzer der Gäste zog im Klassement keine Folgen nach sich. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Weiten momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der USPV Weiten nur sieben Zähler.

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt der SV Leiben beim SV Jauerling an. Am 05.11.2022 empfängt Weiten in der nächsten Partie den SV Jauerling.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Leiben – USPV Weiten, 4:1 (2:1)

84 Jan Fuchs 4:1

48 Christopher Fuerst 3:1

41 Benjamin Doerr 2:1

27 Christopher Fuerst 1:1

15 Lukas Hoefinger 0:1