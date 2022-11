SV Jauerling gewinnt hoch bei Weiten

Details Samstag, 05. November 2022 16:40

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Fast 110 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 13. Runde zwischen dem USPV Weiten gegen den SV Jauerling nicht entgehen lassen. Der USPV Weiten blieb gegen den SV Jauerling chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche.

Jauerling ging vor 110 Zuschauern in Führung. Julian-Joseph Gril war es, der in der 17. Minute zur Stelle war. In der 21. Minute brachte Matej Dolnik das Netz für den Gast zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Dominik Hellerschmid in der 29. Minute und verkürzte somit auf 2:1. Nach 40 Minuten blieb den heimischen Fans der Torschrei im Halse stecken, als Bruno Cernansky nur die Innenstange traf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Bei Weiten lagen die Nerven blank. Zwischen der 67. und 78. Minuten mussten gleich drei Akteure vom Platz. Dolnik beseitigte mit seinen Toren (80./92.) die letzten Zweifel am Sieg des SV Jauerling. Sebastian Werner setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den SV Jauerling kurz vor dem Abpfiff (96.). Visar Bacaliu war dann in der Nachspielzeit der vierte Weitener der den Platz mit der Roten Karte verlassen musste. Ein starker Auftritt ermöglichte Jauerling am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Weiten.

Vier Platzverweise der Gastgeber, drei Tore von Dolnik

Beim USPV Weiten präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Mit fünf Siegen und fünf Niederlagen weisen die Gastgeber eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Weiten im Mittelfeld der Tabelle. Die Lage des USPV Weiten bleibt angespannt. Gegen den SV Jauerling musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Saison des SV Jauerling verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Jauerling befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Mit diesem Sieg zog der SV Jauerling an Weiten vorbei auf Platz fünf. Der USPV Weiten fiel auf die sechste Tabellenposition.

Weiten verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 26.03.2023 den ASV Gutenbrunn. Der SV Jauerling tritt das nächste Mal in 21 Wochen, am 02.04.2023, beim ASV Gutenbrunn an.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USPV Weiten – SV Jauerling, 1:5 (1:2)

96 Sebastian Werner 1:5

92 Matej Dolnik 1:4

80 Matej Dolnik 1:3

29 Dominik Hellerschmid 1:2

21 Matej Dolnik 0:2

17 Julian-Joseph Gril 0:1