Debakel für ASV Gutenbrunn beim USPV Weiten

Details Samstag, 25. März 2023 23:20

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Mit einem enttäuschenden 0:4 unterlag der ASV Gutenbrunn am vergangenen Samstag vor rund 80 Besuchern gegen den USPV Weiten. Mit breiter Brust war Gutenbrunn zum Duell mit Weiten angetreten – der Spielverlauf ließ beim ASV Gutenbrunn jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der ASV Gutenbrunn hatte mit 5:2 gewonnen.

Eine knappe halbe Stunde kam es zu keinen Treffern. Für den Führungstreffer des USPV Weiten zeichnete Robert Stix verantwortlich (29.). Dominik Iber beförderte das Leder noch in Halbzeit eins zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (36.). Mit der Führung für Weiten ging es in die Halbzeitpause. In der 65. Spielminute setzte sich Weiten erneut durch und Lukas Höfinger erzielte das vorentscheidende 3:0. Den gebrauchten Tag des ASV Gutenbrunn unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Rene Pecksteiner durch eine Rote Karte (78., Foul). Bruno Cernansky vollendete zum vierten Tagestreffer in der 87. Spielminute. Letztlich feierte der USPV Weiten gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Weiten überrascht Gutenbrunn

Bei Weiten präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Der Sieg über den ASV Gutenbrunn, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den USPV Weiten von Höherem träumen. Weiten verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der ASV Gutenbrunn in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz von Gutenbrunn hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ASV Gutenbrunn bisher acht Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Der ASV Gutenbrunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den USPV Weiten ist der Union Sportclub Pöggstall Jägerbau (Samstag, 17:30 Uhr). Gutenbrunn misst sich am selben Tag mit dem SV Jauerling (16:30 Uhr).

87 Bruno Cernansky 4:0

65 Lukas Hoefinger 3:0

36 Dominik Iber 2:0

29 Robert Stix 1:0

