Emmersdorf ringt Kirchschlag/W. ein Unentschieden ab

Details Montag, 03. April 2023 00:21

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der SCU Emmersdorf spuckte dem USV Kirchschlag/Waldv. in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor etwa 100 Zuschauern ein 3:3-Remis ab. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand Emmersdorf nach dem Remis gegen den Favoriten – USV Kirchschlag/Waldv. – sogar als Sieger da. Kirchschlag/Waldv. war im Hinspiel gegen den SCU Emmersdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 7:1-Sieg eingefahren.

Zunächst startete der Favorit programmgemäß. Emmersdorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Daniel Blabensteiner das schnelle 1:0 für den USV Kirchschlag/Waldv. erzielte. Doch lange hielt die Führung nicht. Für das 1:1 des SCU Emmersdorf zeichnete David Pemmer verantwortlich (16.). Die Heimelf konnte dann sogar über die Führung jubeln. Die Gastgeber markierten das 2:1 (33.) durch Michael Böhm. Emmersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der Titelaspirant wollte sich aber nicht geschlagen geben. In der 53. Minute war Blabensteiner mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Dann ging der Favorit erneut in Führung. Mario Blabensteiner versenkte die Kugel zum 3:2 (72.). Als einige Zuschauer bereits Kirchschlag/Waldv. als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Pemmer, der per Elfmeter zum 3:3-Ausgleich traf (86.). Letztlich gingen der SCU Emmersdorf und der USV Kirchschlag/Waldv. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Tore ohne Unterlass – gleichwohl nur Unentschieden

Emmersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Kirchschlag/Waldv. – der SCU Emmersdorf bleibt weiter unten drin. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Emmersdorf ist deutlich zu hoch. 54 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau fing sich bislang mehr Tore ein. Der SCU Emmersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und neun Niederlagen.

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 31 Punkte auf das Konto des USV Kirchschlag/Waldv. und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Der Angriff des Gasts wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 54-mal zu. Zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Kirchschlag/Waldv. momentan auf dem Konto. Der USV Kirchschlag/Waldv. blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Emmersdorf auf die TSU Martinsberg, Kirchschlag/Waldv. spielt tags zuvor gegen den SV Albrechtsberg.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SCU Emmersdorf – USV Kirchschlag/Waldv, 3:3 (2:1)

86 David Pemmer 3:3

72 Mario Blabensteiner 2:3

53 Daniel Blabensteiner 2:2

33 Michael Boehm 2:1

16 David Pemmer 1:1

8 Daniel Blabensteiner 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei