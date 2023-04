Hattrick von Krcmarik beschert Albrechtsberg den Sieg bei Kirchschlag/W.

Details Samstag, 08. April 2023 00:14

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Mit Kirchschlag/Waldv. und Albrechtsberg trafen sich am Freitag vor 200 Zuschauern zwei Topteams. Für den USV Kirchschlag/Waldv. schien der SV Albrechtsberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier ging Albrechtsberg als Favorit ins Spiel gegen Kirchschlag/Waldv. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der SV Albrechtsberg erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Lukas Krcmarik mit den Treffern (2./11./24.) zum 3:0 für den Spitzenreiter. Beim 1:0 ließ er die Hintermannschaft sammt Keeper nicht gut aussehen, beim 2:0 traf er vom Elfmeterpunkt aus. Dann legte Krcmarik noch einen dritten Treffer nach und machte den Hattrick perfekt. Stefan Geyer verkürzte für den USV Kirchschlag/Waldv. später in der 38. Minute auf 1:3. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In cen zweiten 45 Minuten fanden beide Seiten gute Torchancen vor. Martin Teufel brachte Albrechtsberg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kirchschlag/Waldv.

War das das Meisterstück?

Der USV Kirchschlag/Waldv. hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die gute Bilanz der Gastgeber hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Kirchschlag/Waldv. bisher zehn Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Wer soll den SV Albrechtsberg noch stoppen? Albrechtsberg verbuchte gegen den USV Kirchschlag/Waldv. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau weiter an. Mit nur 19 Gegentoren stellt der SV Albrechtsberg die sicherste Abwehr der Liga. Albrechtsberg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 13 Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Die letzten Resultate des SV Albrechtsberg konnten sich sehen lassen – 15 Punkte aus fünf Partien.

Kirchschlag/Waldv. tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 22.04.2023, bei der TSU Martinsberg an. Albrechtsberg erwartet am Freitag Martinsberg.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USV Kirchschlag/Waldv. – SV Albrechtsberg, 1:4 (1:3)

77 Martin Teufel 1:4

38 Stefan Geyer 1:3

24 Lukas Krcmarik 0:3

11 Lukas Krcmarik 0:2

2 Lukas Krcmarik 0:1

