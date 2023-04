Sallingberg/Ottenschlag gewinnt Torfestival beim SV Jauerling

Details Sonntag, 23. April 2023 00:01

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der SV Jauerling und SG Sallingberg/Ottenschlag lieferten sich vor rund 60 begeisterten Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Der SV Jauerling hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Sallingberg/Ottenschlag erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Matthias Stummer traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Julian-Joseph Gril, der kurz nach dem Nackenschlag schon den Ausgleich parat hatte (7.). Marek Sedlacek glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SG Sallingberg/Ottenschlag (9./44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Heimelf ließ sich aber noch nicht besiegen. Max Frohner traf zunächst zum 2:3 zugunsten von Jauerling (70.). In der 84. Minute erhielt der Abwehrspieler die Gelb-Rote Karte, sodass die Gastgeber fortan in Unterzahl agieren mussten. Antonin Hynek versenkte die Kugel zum 4:2 für Sallingberg/Ottenschlag (85.). Kurz vor Ultimo war noch Samuel Doza vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des SV Jauerling verantwortlich (90.). Schließlich strich SG Sallingberg/Ottenschlag die Optimalausbeute gegen den SV Jauerling ein.

In Unterzahl reichte es nicht mehr

Mit 20 Zählern aus 14 Spielen steht Jauerling momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Jauerling derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SV Jauerling in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Sallingberg/Ottenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste machten in der Tabelle einen Schritt nach vorne und stehen nun auf dem elften Platz. SG Sallingberg/Ottenschlag bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Sallingberg/Ottenschlag ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Jauerling ist der SV Krumau/Kamp (Samstag, 16:30 Uhr). SG Sallingberg/Ottenschlag misst sich am selben Tag mit dem ASV Gutenbrunn (20:00 Uhr).

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Jauerling – SG Sallingberg/Ottenschlag, 3:4 (1:3)

90 Samuel Doza 3:4

85 Antonin Hynek 2:4

70 Max Frohner 2:3

44 Marek Sedlacek 1:3

9 Marek Sedlacek 1:2

7 Julian-Joseph Gril 1:1

5 Matthias Stummer 0:1

