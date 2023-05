Deutlicher Erfolg des SV Jauerling gegen Krumau/Kamp

Details Sonntag, 30. April 2023 00:28

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der SV Krumau/Kamp konnte dem SV Jauerling vor rund 40 Fans nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. An der Favoritenstellung ließ der SV Jauerling keine Zweifel aufkommen und trug gegen den Krumau/Kamp einen Sieg davon. Im Hinspiel war Krumau bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Das Tabellenschlusslicht hielt etwas mehr als eine halbe Stunde lang die Null. Julian-Joseph Gril trug sich dann in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gäste in Front. Mit einem Tor Vorsprung für Jauerling ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang ging es etwas schneller. In der 53. Minute brachte Sebastian Werner das Netz für die Gäste zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung des SV Jauerling auf 2:0. Lukas Eder stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für den SV Jauerling sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Jauerling am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Krumau/Kamp.

Jauerling kletter auf Rang sechs

Mit 59 Gegentreffern hat der Krumau/Kamp schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,69 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gastgeber weiter im Schlamassel. Krumau muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau markierte weniger Treffer als der SV Krumau/Kamp. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der Krumau/Kamp hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Krumau noch ausbaufähig. Nur einen von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Jauerling ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Jauerling momentan auf dem Konto.

Während der SV Krumau/Kamp am kommenden Montag den SV Leiben empfängt, bekommt es der SV Jauerling am selben Tag mit dem ASV Gutenbrunn zu tun.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Krumau/Kamp – SV Jauerling, 0:3 (0:1)

80 Lukas Eder 0:3

53 Sebastian Werner 0:2

36 Julian-Joseph Gril 0:1

