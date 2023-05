Emmersdorf erzwingt das Remis gegen SV Droß

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:33

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Das Spiel vom Montag zwischen Emmersdorf und dem SV Droß endete vor 80 Fans mit einem 2:2-Remis. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SCU Emmersdorf vom Favoriten. Der SV Droß hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Michal Pavelek war gleich zweimal zur Stelle (5./26.). Beim 1:0 überlupfte er den gegnerischen Keeper und beim zweiten Treffer umkurvte er den Schlussmann. Nach 39 Minuten hatten dann auch die Gastgeber ihre erste große Möglichkeit. Die Hintermannschaft von Emmersdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Trotz der drückenden Überlegenheit der Gäste trafen dann die Heimsichen. Michal Jilek erzielte vor 80 Zuschauern das 1:2. In MInute 68 hatte Emmersdorf Glück - Michael Stöller traf nur die Stange. Emmersdorf bewies aber Effektivität und kam mit der zweiten Topchance zum zweiten Treffer. In Minute 84 brachte der SCU Emmersdorf den Ball im Netz des SV Droß zum Ausgleich unter und Michael Böhm wurde als Torschütze gefeiert. Der SV Droß ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Emmersdorf noch ein Unentschieden.

Nur ein Punkt für Droß

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SCU Emmersdorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 62 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Das Heimteam verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und elf Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Emmersdorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SV Droß derzeit auf dem Konto. Der SV Droß ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der SCU Emmersdorf tritt am Samstag, den 06.05.2023, um 16:30 Uhr, beim SV Jauerling an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der SV Droß die TSU Martinsberg.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SCU Emmersdorf – SV Droß, 2:2 (0:2)

84 Michael Boehm 2:2

53 Michal Jilek 1:2

26 Michal Pavelek 0:2

5 Michal Pavelek 0:1

