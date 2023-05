Leiben gegen Kirchschlag/W. in Bestform

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:15

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Mit Leiben und dem USV Kirchschlag/Waldv. trafen sich am Freitag zwei Topteams vor rund 90 Besuchern. Für die Gäste schien der SV Leiben aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Leiben als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel war die Heimmannschaft mit 1:5 krachend untergegangen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Leiben und Kirchschlag/Waldv. ohne Torerfolg in die Kabinen. Selajmi Morina stellte die Weichen für Leiben auf Sieg, als er in Minute 58 per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle war. zuvor rettete noch die Querlatte für die Gäste. In der 62. Minute brachte Kristian Petrik das Netz für den SV Leiben zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. Das war dann auch die Vorentscheidung in diesem Spiel. Der SV Leiben ließ den Vorsprung in der 76. Minute weiter anwachsen, nachdem Christopher Fürst jubelnd abdrehte. Am Schluss siegte Leiben gegen den USV Kirchschlag/Waldv.

Souveräne zweite Halbzeit brachte Entscheidung

Nachdem der SV Leiben hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Leiben weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der SV Leiben derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass Leiben zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit 32 Punkten auf der Habenseite steht Kirchschlag/Waldv. derzeit auf dem dritten Rang. Zehn Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der USV Kirchschlag/Waldv. momentan auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Kirchschlag/Waldv. im Klassement weiter an Boden.

Auf dem neunten Platz der Hinserie nahm man vom SV Leiben wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen.

Am kommenden Samstag trifft Leiben auf die TSU Martinsberg, der USV Kirchschlag/Waldv. spielt tags zuvor gegen den USPV Weiten.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Leiben – USV Kirchschlag/Waldv, 3:0 (0:0)

76 Christopher Fuerst 3:0

62 Kristian Petrik 2:0

58 Selajmi Morina 1:0

