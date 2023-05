Deutlicher Heimerfolg von Sallingberg/Ottenschlag gegen Lichtenau

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:02

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Sallingberg/Ottenschlag erreichte vor über 100 Zuschauern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Lichtenau. Auf dem Papier ging SG Sallingberg/Ottenschlag als Favorit ins Spiel gegen Lichtenau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der SV Lichtenau mit 3:0 für sich entschieden.

Die erste Chance hatten die Gäste durch einen Freistoß von Jakob Mistelbauer. Für den Führungstreffer von Sallingberg/Ottenschlag zeichnete Antonin Hynek verantwortlich (25.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Manuel Piringer traf per Elfmeter zum 2:0 zugunsten von SG Sallingberg/Ottenschlag (49.). Den Vorsprung von Sallingberg/Ottenschlag ließ Pascal Zeller in der 57. Minute nur wenige Minuten später anwachsen. Das 1:3 von Lichtenau bejubelte Manuel Rauscher (63.). Marek Sedlacek brachte SG Sallingberg/Ottenschlag in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (81.). Am Ende verbuchte Sallingberg/Ottenschlag gegen den SV Lichtenau einen Sieg.

Tor von Rauscher bleibt nur ein Ehrentreffer

SG Sallingberg/Ottenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sallingberg/Ottenschlag bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. SG Sallingberg/Ottenschlag bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Sallingberg/Ottenschlag befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Lichtenau immens. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des SV Lichtenau alles andere als positiv. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Lichtenau weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SG Sallingberg/Ottenschlag war am Ende kein Kraut gewachsen.

Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man von Sallingberg/Ottenschlag wenig Notiz. Der aktuell dritte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen.

Am 21.05.2023 empfängt SG Sallingberg/Ottenschlag in der nächsten Partie den USPV Weiten. Kommenden Donnerstag (16:30 Uhr) bekommt der SV Lichtenau Besuch vom SV Jauerling.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SG Sallingberg/Ottenschlag – SV Lichtenau, 4:1 (1:0)

81 Marek Sedlacek 4:1

63 Manuel Rauscher 3:1

57 Pascal Zeller 3:0

49 Manuel Piringer 2:0

25 Antonin Hynek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei