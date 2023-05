Albrechtsberg verliert Spitzenspiel beim ASV Gutenbrunn

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:13

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der ASV Gutenbrunn verpasste dem SV Albrechtsberg vor 200 Zuschauern einen Dämpfer und gewann mit 4:3 gegen den Tabellenführer. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Albrechtsberg für sich entschieden und einen 5:2-Sieg gefeiert.

Über eine halbe Stunde lang belauerten sich die beiden Topmannschaften der Liga. Jakub Beranek brachte dann die Gäste in der 34. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Michal Krcmarik zum Ausgleich für den SV Albrechtsberg. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem ASV Gutenbrunn nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Beranek in diesem Spiel (50.). Lukas Krcmarik glich nur wenig später für Albrechtsberg zum 2:2 aus (53.). Durchsetzungsstark zeigte sich Gutenbrunn, als Michael Temper (72.) und Martin Blanar (80.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit dem 3:4 gelang Lukas Krcmarik ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (94.). Letzten Endes holte der ASV Gutenbrunn gegen den SV Albrechtsberg drei Zähler.

Zweite Saisonniederlage für Albrechtsberg

Der ASV Gutenbrunn bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Gastgeber präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 58 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Gutenbrunn. Der ASV Gutenbrunn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist der ASV Gutenbrunn so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Albrechtsberg 49 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV Albrechtsberg stets gesorgt, mehr Tore als Albrechtsberg (92) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Die Situation beim SV Albrechtsberg bleibt angespannt. Gegen Gutenbrunn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kommenden Freitag (20:00 Uhr) tritt der ASV Gutenbrunn beim USV Kirchschlag/Waldv. an, einen Tag später muss Albrechtsberg seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau erledigen.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: ASV Gutenbrunn – SV Albrechtsberg, 4:3 (1:1)

94 Lukas Krcmarik 4:3

80 Martin Blanar 4:2

72 Michael Temper 3:2

53 Lukas Krcmarik 2:2

50 Jakub Beranek 2:1

42 Michal Krcmarik 1:1

34 Jakub Beranek 1:0

