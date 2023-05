Weiten überrollt Martinsberg

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:02

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Der USPV Weiten kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug vor rund 60 Besuchern einen 6:0-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Das Heimteam wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt.

In Minute 13 traf WeitensLukas Höfinger zum ersten Mal ins Schwarze. In der 18. Minute brachte Bruno Cernansky das Netz für den USPV Weiten zum Zappeln und stellte auf 2:0. In der 26. Minute schoss der USPV Weiten das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - Torschütze war erneut Höfinger. Bis zur Pause hielt die Defensive der TSU Martinsberg dicht, sodass sich der Vorsprung von Weiten nicht weiter vergrößerte. Mit dem 4:0 durch Cernansky schien die Partie bereits in der 48. Minute mit dem USPV Weiten einen sicheren Sieger zu haben. Fabian Kurnik vollendete zum fünften Tagestreffer in der 66. Spielminute. Eigentlich war Martinsberg schon geschlagen, als Cernansky das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (68.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Weiten einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Weiten feiert Kantersieg

Beim USPV Weiten präsentierte sich die Abwehr angesichts 55 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (57). Durch den nie gefährdeten Sieg gegen die TSU Martinsberg festigte Weiten den vierten Tabellenplatz. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der USPV Weiten derzeit auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt Martinsberg weiterhin den achten Tabellenplatz. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 25 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die TSU Martinsberg verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Martinsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für Weiten geht es schon am Sonntag beim SV Droß weiter. Die TSU Martinsberg empfängt schon am Sonntag den SV Jauerling als nächsten Gegner.

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: USPV Weiten – TSU Martinsberg, 6:0 (3:0)

68 Bruno Cernansky 6:0

66 Fabian Kurnik 5:0

48 Bruno Cernansky 4:0

26 Lukas Hoefinger 3:0

18 Bruno Cernansky 2:0

13 Lukas Hoefinger 1:0

