Krumau/Kamp verlangt Sallingberg/Ottenschlag alles ab

Montag, 29. Mai 2023

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SG Sallingberg/Ottenschlag erreichte vor über 70 Besuchern einen 2:1-Erfolg beim SV Krumau/Kamp. Luft nach oben hatte Sallingberg/Ottenschlag dabei jedoch schon noch. Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 1:1 im Hinspiel gewesen.

SG Sallingberg/Ottenschlag geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Adam Hilek per Strafstoß das schnelle 1:0 für den Krumau/Kamp erzielte. Lange währte die Freude von Krumau nicht, denn schon in der achten Minute schoss Antonin Hynek den Ausgleichstreffer für Sallingberg/Ottenschlag. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Das Tabellenschlusslicht konnte das Spiel weitgehend offen gestalten, musste aber dann doch einen weiteren Gegentreffer einstecken. Das 2:1 von SG Sallingberg/Ottenschlag bejubelte Pascal Zeller (69.). Am Ende punktete Sallingberg/Ottenschlag dreifach beim SV Krumau/Kamp.

Krumau/Kamp weiterhin Schlusslicht

Die Defizite in der Verteidigung sind beim Krumau/Kamp klar erkennbar, sodass bereits 71 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Trotz der Schlappe behält das Heimteam den 13. Tabellenplatz bei. Mit nur 15 Treffern stellt Krumau den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Der SV Krumau/Kamp musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Krumau/Kamp insgesamt auch nur einen Sieg und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Krumau, sodass man lediglich drei Punkte holte.

SG Sallingberg/Ottenschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte blieben die Gäste im Tableau auf der zehnten Position. Acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Sallingberg/Ottenschlag derzeit auf dem Konto. SG Sallingberg/Ottenschlag ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der nächste Gegner des SV Krumau/Kamp, welcher in zwei Wochen, am 08.06.2023, empfangen wird, ist der SV Albrechtsberg. Am Sonntag empfängt Sallingberg/Ottenschlag den SCU Emmersdorf.

69 Pascal Zeller 1:2

8 Antonin Hynek 1:1

5 Adam Hilek 1:0

