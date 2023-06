Spätes Remis für Albrechtsberg beim SV Lichtenau

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:09

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: Albrechtsberg, als Siegesanwärter bei Lichtenau angetreten, musste sich am Samstag vor 200 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Die Prognosen für den SV Albrechtsberg waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für den SV Lichtenau geendet.

Lange passierte vor den Toren nicht viel. In der 26. Minute ging Albrechtsberg aber durch Rafael Öttl in Führung. Doch die Gastgeber durften noch vor der Pause über den Ausgleich jubeln. Für das 1:1 von Lichtenau zeichnete David Zach verantwortlich (35.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dass der SV Lichtenau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Landauer, der in der 76. Minute zur Stelle war. Michal Krcmarik, der in der 89. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Letztlich gingen Lichtenau und der SV Albrechtsberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Meister Albrechtsberg lässt es lockerer angehen

Der SV Lichtenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 14 Punkten auf der Habenseite steht das Heimteam derzeit auf dem zwölften Rang. Drei Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen hat Lichtenau derzeit auf dem Konto. Der SV Lichtenau wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg.

Mit 56 Punkten steht Albrechtsberg auf dem Platz an der Sonne. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als der SV Albrechtsberg (103) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau. Die Bilanz lautet 18 Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV Albrechtsberg, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Am kommenden Mittwoch trifft Lichtenau auf den Union Sportclub Pöggstall Jägerbau (20:00 Uhr), Albrechtsberg reist tags darauf zum SV Krumau/Kamp (17:30 Uhr).

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau: SV Lichtenau – SV Albrechtsberg, 2:2 (1:1)

89 Michal Krcmarik 2:2

76 Philipp Landauer 2:1

35 David Zach 1:1

26 Rafael Oettl 0:1

