SC Pfaffenschlag will "in zwei, drei Jahren" um den Aufstieg mitspielen

Der ehemalige Gebietsligist SC Pfaffenschlag befindet sich als Verein aktuell in einer sehr spannenden Situation. Man verfolgt intern eine klare Philosophie, deren Umsetzung bereits erste Früchte trägt. Das Rundherum ist durchaus – so scheint es - ein klein wenig in Euphorie, mit einem klaren Plan möchte man in den kommenden Jahren Schritt für Schritt performen, die Reise könnte dabei durchaus auch in die eine oder andere höhere Klasse führen. Aktuell ist für die Mannschaft von Trainer Martin Spielhofer der Liga-Alltag in der 2. Klasse Waldviertel Zentral angesagt – wir haben uns mit dem Coach über die aktuelle Situation sowie das Gesamtprojekt unterhalten.

Ligaportal: Herr Spielhofer, danke für Ihre Zeit - wie fällt Ihr Fazit zum bisherigen Verlauf der Frühjahrssaison Ihrer Mannschaft aus sportlicher Sicht aus?

Martin Spielhofer: Wir haben eine sehr junge Mannschaft, es geht nun – sage ich mal – leicht positiv bergauf, wir haben eine gute Stimmung. Der Sieg am Wochenende war gut, mit dem Tabellenplatz bin ich noch nicht ganz zufrieden. Wir haben im Sommer erst die sportliche Leitung übernommen, es geht bergauf, alle Zeichen zeigen nach oben.

Ligaportal: Wenn man die Tabelle mit jener der Winterpause vergleicht – was hat sich aus Ihrer Sicht von der Ausgangsposition betrachtet geändert?

Martin Spielhofer: Wir sind nur vier Punkte vom Dritten entfernt, das ist unser Ziel. Wir hatten schon 18 Leute Reserve, das Rundherum passt, es geht bergauf. Unsere Anlage ist vonseiten es Vorstands perfekt gemanged, gepflegt. Wir haben einmal in der Gebietsliga gespielt, unser Ziel ist daher mal die 1. Klasse. Auch in Bezug auf die jungen Leute, die bei uns spielen oder hinsichtlich Trainingsbeteiligung ist alles top, es hat sich in dem Jahr vieles positiv entwickelt.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich konkret noch für das Frühjahr gesetzt? Ist es der von Ihnen bereits angesprochene dritte Rang?

Martin Spielhofer: Grundsätzlich sind einmal die Top sechs das Grundziel. Mein persönliches Ziel ist – weil es möglich ist – die vier Punkte aufzuholen, und in zwei, drei Jahren wollen wir dann um den Aufstieg mitspielen.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel. Wenn wir auf die kommende Aufgabe für Ihre Mannschaft blicken, welche Art von Gegner erwartet Sie hier, was braucht es, um dieses Spiel erfolgreich bestreiten zu können?

Martin Spielhofer: Sie sind, was die Tabelle betrifft, zwar hinter uns – man möchte generell natürlich in jedem Match mit drei Punkten rechnen, das wird jedoch eine ganz schwierige Aufgabe, die auswärts ein bisschen schwerer ist, da sie daheim relativ gut unterwegs sind.

