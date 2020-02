Geras stellt sich nach schwierigem Herbst neu auf - Aufbruchstimmung zu spüren

Details Samstag, 08. Februar 2020 10:42

Sechs Punkte sammelte USV Geras zum Start der Hinrunde ein, danach riss allerdings der Faden und die Mannschaft feierte im Herbst nur mehr einen vollen Erfolg. Mit zehn Punkten überwintert man nur auf dem 10. Platz der 2. Klasse Waldviertel Thayatal. "Mit dem Tabellenplatz und der Punkteausbeute sind wir nicht zufrieden, mit Ludek Prochazka und Tormann Libor Kucera hatten wir uns schon um einiges mehr erwartet und hatten gehofft, dass wir eine gute Hinrunde spielen. Wir hatten mit Verletzungen und Sperren zu kämpfen, machten schon in der Herbstsaison einen Schnitt und trennten uns von Ludek Prochazka. Ein Lichtblick war, dass im letzten Spiel ein junger Tormann zum Einsatz kam und sich junge Akteure im Mittelfeld zu Stammspielern entwickelten", blickt Sektionsleiter Lukas Bühler auf eine Herbstmeisterschaft zurück, die ein ständiges Auf und Ab war.

Marco Hutecek übernimmt Traineramt

"Im Herbst hatten wir Höhen und Tiefen, unsere Mannschaft konnte Irnfritz doch überraschend schlagen, gegen Schwarzenau und Weitersfeld kamen wir ergebnistechnisch unter die Räder. Gegen Thaya verloren wir verdient, die Heimniederlagen gegen Mallersbach und Drosendorf waren bitter und dafür gelang uns ein Derbysieg gegen Langau", berichtet Bühler weiter.

Im Kader kam es im Winter zu mehreren Veränderungen, der während der Hinrunde abgegebene Ludek Prochazka spielt nun bei Poysbrunn, Goalie Libor Kucera ging zurück nach Tschechien. Coach Dietmar Buhl dockte in der 1. Klasse bei Straning an, Matthias Forster wurde Coach bei Langau und auch Nico Forster wechselte dorthin. Niklas Heichinger wurde zudem nach Drosendorf verliehen. Mit Marco Hutecek wurde dafür ein neuer Coach präsentiert, der aus dem Umfeld komm. Für ihn ist Geras die erste Trainerstation. Aus Tschechien wurde mit Miroslav Zemcik ein erfahrener Tormann verpflichtet, zudem kehrten Marco Narovec (zuletzt Großriedenthal) und Stephan Raab (Irnfritz) an ihre alte Wirkungsstätte zurück und eine neuer Co-Trainer wurde gewonnen. Weiters stehen drei Spieler wieder vermehrt zur Verfügung.

Aufschwung im ganzen Verein

"Wir haben die Legionärszahl um einen Spieler reduziert, haben aber einen ganz guten und breiten Kader. Die jungen Spieler sollen gefördert werden und ich bin guter Dinge, dass wir langfristig wieder einen einheimischen Tormann haben werden. Ein Flutlicht wird gerade gebaut, der Verein wurde umstrukturiert und es ist ein Aufschwung bei Geras zu spüren", skizziert Lukas Bühler eine positive Zukunft.

Geras befindet sich in der dritten Trainingswoche und startet morgen gegen Pleißing die Testspielreihe. Vier bis fünf Spiele sind geplant und der Probegalopp findet am 14. März auswärts gegen Ravelsbach statt. "Am Freitag-Training waren über 20 Leute anwesend und auch das Trainerteam ist mit viel Ehrgeiz dabei. In der Meisterschaft wollen wir mehr Punkte als im Herbst machen und die Mannschaft formen, vielleicht können wir ja noch ein paar Plätze nach vorne gutmachen", ist Spieler und Sektionsleiter Bühler für das Frühjahr optimistisch.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten