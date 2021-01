Die Marschrichtung in Weitersfeld stimmt

Details Donnerstag, 07. Januar 2021 10:15

Der USV Weitersfeld ist auf Kurs Top Vier unterwegs. Bei einem günstigen Saisonverlauf besteht allemal die Chance auf mehr. Für den Restart muss man diesmal wohl oder übel ohne Trainingslager im Winter auskommen.

Standesgemäße Hinrunde

Nach dem vierten Platz im Vorjahr ist der USV Weitersfeld auch im Herbst wieder ein ernst zu nehmender Gegner. Auch wenn es für die Spitze im Moment nicht ganz reicht, zählt man zum erweiterten Kreis der Titelaspiranten. Nach acht Spielen stehen 17 Punkte zu Buche, welche gleichbedeutend mit Platz 3 in der Tabelle sind. Lediglich ein einziges Mal musste man sich geschlagen geben, als man dem USC Mallersbach 2:4 zu Hause unterlag. Auch der Sektionsleiter Dieter Zahrl zeigt sich ob des Geleisteten zuversichtlich: „Im Prinzip wollten wir vorne unter den ersten Vier dabei sein. Von dem her passt es so weit. Ein, zwei schwächere Spiele waren dabei, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.“ Angesprochen auf die Tatsache, dass die Spitze mehr als nur in Reichweite ist, meint Zahrl, dass sich „noch einiges Umdrehen könne, wenn wir das Frühjahr fertig spielen. Die Vorderen haben noch ein paar stärkere Gegner, wir noch ein paar schlagbare.“

Trainingslager fällt wohl ins Wasser

Am Kader sollen in Weitersfeld weitestgehend keine Veränderungen vorgenommen werden. Dasselbe Personal möchte sich dementsprechend wieder zum Trainingslager ins Ausland aufmachen, doch die Zeichen stehen dafür eher schlecht, wie Zahrl befürchtet: „Geplant wäre auch wieder, dass wir ein Trainingslager in Tschechien machen, aber das wird glaube ich auch nichts werden.“ In Weitersfeld stellt man sich im neuen Jahr also erstmal zu Hause auf die restliche Hinrunde ein. Für den Sektionsleiter ist es jedoch noch zu früh, um an eine Rückrunde zu denken: „Manche haben jetzt erst eine gute Hälfte der Hinrunde gespielt und es haben auch nicht alle eine Flutlichtanlage, wodurch man zweimal in der Woche spielen kann. Also glaube ich nicht, dass wir eine Rückrunde spielen werden.“