Trainerwechsel zahlt sich für den SVU Langau aus

Beim SVU Langau spielt man eine ordentliche Hinserie bis hierher und verzeichnet eine deutliche Leistungssteigerung. Mitgrund dafür dürfte auch ein Trainerwechsel sein, der nun beginnt Früchte zu tragen.

Starke Hinrunde

Schon jetzt ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison zu sehen. Landet man im Vorjahr nur auf dem elften Platz, so sammelt man heuer aus den ersten sieben Spielen bereits 15 Punkte. Nach fünf Siegen und zwei Niederlagen belegt man somit einen starken fünften Platz. Kein Wunder also, dass sich Sektionsleiter Patrick Reiß vollends glücklich zeigt: „Wir sind vollauf zufrieden. Es hat eigentlich nur einen Ausrutscher in Drosendorf gegeben. Wir hatten keinen guten Start gehabt, weil sich unser Spielmacher im letzten Vorbereitungsspiel verletzt hat. Da standen die Vorzeichen vor der Saison nicht wirklich gut.“

Frischer Wind

Nach dem Trainerwechsel im letzten Winter, sieht man nun erst so wirklich, was dieser bewirken konnte. Mit dieser personellen Veränderung sei laut Reiß „das obere Tabellendrittel das Ziel gewesen. Da sind wir momentan voll im Soll.“ In Langau kann man es, jetzt wo es so rund läuft, kaum mehr erwarten, bis der Ball wieder rollt. Daher kümmert man sich bereits fleißig um das eine oder andere Testspiel, wo man einen Weg gefunden hat, ohne genaue Spieltermine, Vorbereitungsspiele abzumachen: „Es gibt ja diese Regel, dass fünf Wochen nachdem Fußballspielen erlaubt ist, die Meisterschaft starten soll. Auf diese Basis haben wir mit den Gegnern schon etwas vereinbart. Also spielt man zum Beispiel ein Freundschaftsspiel in Woche zwei, gegen andere in Woche drei.“ Es sieht also alles danach aus, als könne der Erfolgslauf des SVU Langau fortgesetzt werden. Zumindest wirft man sich schon vor dem Anpfiff des ersten Meisterschaftsspiels voll ins Zeug und versucht den Schwung aufrecht zu erhalten.