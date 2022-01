ESV Schwarzenau setzt auf guten Spirit

Details Dienstag, 11. Januar 2022 09:04

In der Reihe der Ligaportal-Interviews kommt dieses Mal Robin Franta, Sektionsleiter des ESV Schwarzenau, zu Wort. Seine Mannschaft darf sich in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal über den souveränen Titel als Winterkönig freuen. Mit neun Siegen und nur einem Remis gelang dem Eisenbahn-Sport-Verein Autohaus Hahnl Schwarzenau ein fast perfekter Herbst. Beste Voraussetzungen also für den Meistertitel und die erhoffte Rückkehr in die 1. Klasse Waldviertel.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Robin Franta: "Wir als ganzer Verein sind sehr zufrieden wie die Herbstsaison gelaufen ist. Der Fokus wurde auf mehr Zusammenhalt gelegt. Die neuen Spieler haben sich alle total gut eingefügt und die bestehende Mannschaft, hat aus der vorherigen Saison mit dem Abbruch, wo es nicht ganz nach Wunsch für uns verlaufen ist, gelernt wie man mit diesem Ungewissen (Abbruch oder nicht, Spielverschiebungen etc.) umgeht."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Franta: "Wenn man vorne mit dabei ist, dann ist die Stimmung natürlich sehr gut. Diese wollen wir auch jetzt gleich mit ins Frühjahr nehmen, der Spirit ist gut. Alle brennen schon auf die Vorbereitung und organisieren sich schon selbst Hallentrainings damit das Warten nicht zu lange dauert."

"Konsequent bis zum Ende fertig spielen"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Franta: "Es gibt bis jetzt nur einen Abgang eines Reservespielers. Wir sehen sonst keinen Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Franta: "Wir hatten Spieler mit schwereren Verletzungen und Krankheiten. Diese kommen jetzt im Frühjahr wieder zurück. Leider haben wir aus der Herbstsaison auch wieder verletzte Spieler, die uns im Frühjahr fehlen werden. Da ergibt sich dann wieder neue Chancen für jüngere Spieler sich für die Kampfmannschaft zu empfehlen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Franta: "Den Weg den wir eingeschlagen haben, konsequent bis zum Ende fertig spielen damit das gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Dazu braucht man auch ein bisschen Glück aber wir haben einen sehr guten Herbst gespielt, den wir bestätigen wollen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Franta: "Das ist schwer zu sagen. Man weiß von einem Tag am anderen nicht genau was für Verordnungen kommen werden. Wir bereiten uns aber darauf vor, dass die Saison fertig gepielt wird. Mit den Spielregeln wie Sportveranstaltungen abgewickelt werden, müssen alle Vereine gleich umgehen und das hat im Prinzip ganz gut geklappt im Herbst."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Franta: "Titelkandidaten sind die ersten drei Teams in der Meisterschaft - also Langau, Weitersfeld und wir. Wenn wir jedoch unseren Weg konsequent weiter gehen, dann wird es für die anderen Mannschaften schwer uns noch von der Spitze zu verdrängen."

