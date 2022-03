SV Union Japons mit veränderter sportlicher Leitung

Details Samstag, 19. März 2022 07:08

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Gerhard Scheimer, Vorstandsmitglied des SV Union Japons, an der Reihe. Die Mannschaft des neuen Sportchefs Sascha Sprung überwintert in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal nach vier Siegen, drei Remis und drei Niederlagen mit 15 Punkten auf Rang fünf. Vor der Frühjahrssaison 2022 gab es in Japons in der Transferzeit, aber auch im Umfeld einige Neuigkeiten. "Die gravierendste Änderung betrifft sicher die sportliche Leitung: Nach über einem Jahrzehnt ist Raimund Bock zurückgetreten, der über immense sportliche Kompetenz und ein riesiges Netzwerk verfügt hat. Mit Sascha Sprung, der von Kapitän Matthias Zotter unterstützt wird, haben wir aber schon den perfekten Nachfolger gefunden", beschreibt Vorstandsmitglied Scheimer die Umstellung.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Gerhard Scheimer: "Insgesamt können wir sehr zufrieden auf die Herbstsaison zurückblicken: Wir hatten kaum größere Verletzungssorgen oder Ausfälle durch Corona, konnten alle Reserve-Spiele austragen, der Nachwuchs hat sich trotz der Umstände gut entwickelt, unsere Kampfmannschaft hat den Fans großteils Freude bereitet und wir konnten unser – doch größeres – Infrastrukturprojekt gut zu Ende bringen. Wenn man Kritikpunkte finden möchte, dann eventuell, dass wir uns gegen Schwarzenau, Weitersfeld und Allentsteig ein bisschen zu naiv verhalten und dadurch zu hoch verloren haben. Der Derbysieg gegen Irnfritz und die Aufholjagd in Geras wiegen das aber wieder auf."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Scheimer: "Die Stimmung ist allgemein sehr gut, es freuen sich schon alle wieder auf den Frühjahrsstart. Zudem werden wir heuer im Sommer unser 40jähriges Bestandsjubiläum mit einem dreitätigen Sportfest nachfeiern und auch die Kindersportwoche – nach zwei Jahren Unterbrechung – wieder durchführen."

Änderungen in der sportlichen Leitung

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Scheimer: "Im Winter hat uns etwas überraschend unser 'Oldie' Christoph Haslinger verlassen, der insgesamt zwölf Jahre unser Dress getragen hat. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen verlässlichen Abwehrspieler, auch seine Mentalität, seine Out-Einwürfe und seine Kopfballstärke im gegnerischen 16er werden uns fehlen. Wir werden das aber intern auffangen, in unserem Kampfmannschafts- und Reservekader gibt es mehrere Spieler, denen wir den zutrauen, zum Stammspieler zu werden. Zudem haben wir uns entschieden, im Offensivbereich etwas zu verändern: Tomas Poul wurde durch Tomas Valek ersetzt – wir erhoffen uns dadurch etwas mehr direkten Zug zum Tor. Die gravierendste Änderung betrifft sicher die sportliche Leitung: Nach über einem Jahrzehnt ist Raimund Bock zurückgetreten, der über immense sportliche Kompetenz und ein riesiges Netzwerk verfügt hat. Mit Sascha Sprung, der von Kapitän Matthias Zotter unterstützt wird, haben wir aber schon den perfekten Nachfolger gefunden."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Scheimer: "Leider hat sich im Herbst ein Hoffnungsträger bereits zum zweiten Mal schwer am Knie verletzt – ob er es nochmals mit dem Fußball probiert, wird sich erst weisen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Scheimer: "Wir wollen unseren Fans wieder viel Freude machen und sie gut unterhalten – ob dann dabei am Ende der vierte oder der achte Platz steht, ist für uns zweitrangig."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Scheimer: "Wir gehen davon aus, dass die Frühjahrssaison gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Scheimer: "Angesichts der Dominanz im Herbst und der tabellarischen Ausgangssituation kann der Meistertitel nur an Schwarzenau gehen."