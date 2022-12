„Zu selten unsere Spielphilosophie durchgesetzt!“ - Spielertrainer Patrick Weixelbraun im Interview

Details Dienstag, 13. Dezember 2022 14:48

Der SV Kirchberg/Walde belegt Rang Acht nach der Hinrunde. Für das Frühjahr möchten sich die Kirchberger vor allem in der Defensive verbessern. Spielertrainer Patrick Weixelbraun verrät ihm Ligaportal.at Interview, wie er seine junge Mannschaft weiterentwickeln möchte.

Ligaportal: Wie zufrieden sind mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Weixelbraun: „Wir waren in jeder Partie mit unserem Gegner auf Augenhöhe, haben uns teilweise an das Niveau vom Gegner angepasst und daher zu selten unsere Spielphilosophie durchsetzen können. Resultierend stehen zu viele Unentschieden da, vor allem in den letzten Runden war der Flow der letzten Saison dann nicht mehr gegeben und wir sind in der Tabelle zurückgefallen. Im Endeffekt wäre wahrscheinlich mehr drinnen gewesen.“

Ligaportal: Wie wird die Wintervorbereitung in Angriff nehmen und wo liegt der Fokus?

Weixelbraun: „Wir trainieren aktuell auf freiwilliger Basis in der Halle. Im Jänner bekommt jeder Spieler dann den Auftrag selbstständig etwas zu machen und Anfang Februar starten wir dann in die Vorbereitung.“

Ligaportal: Welche speziellen Stärken siehst du in der Mannschaft, wo gibt es Verbesserungspotenzial?

Weixelbraun: „Wir sind definitiv ein junges Team, welches in vielen Situationen noch lernen muss und abgebrühter werden muss. Mannschaftstaktisch gesehen, sollten wir konstanter in unseren Leistungen werden. In den Spielen ist es immer ein Auf und Ab an der Spielqualität, da gilt es die Hebel anzusetzen, um länger in einem Spiel unsere Leistung abzurufen. Was sehr positiv ist, dass wir viele Spieler haben, die sich noch weiterentwickeln können, wir sehr schnell über die Seiten spielen und nicht nur hinten stehen und kontern. In der Vorbereitung werden wir darauf Wert legen, in der Defensive besser zu stehen und ballsicherer zu werden.

Ligaportal: Gibt es Handlungsbedarf am Spielersektor?

Weixelbraun: „Es wird sich nicht viel ändern. Zwei Spieler gehen zurück nach Nondorf. Ein tschechischer Legionär sollte wieder fit sein, um uns im Frühjahr wieder zu verstärken.“

Welche Ziele steckt Ihr euch für die Frühjahrssaison?

Weixelbraun: „Wir setzen unsere Philosophie fort, eigene Spieler einzubauen und wollen so weit wie möglich vorne mitspielen. Ein erklärtes Platzierungsziel gibt es allerdings nicht.“