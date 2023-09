Rastenfeld leistet gegen Kirchberg/W. nur wenig Widerstand

Details Montag, 11. September 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Vor rund 90 Zuschauern trafen am Sonntag der UFC Rastenfeld und der SV Kirchberg/Walde aufeinander. Die Gäste eroberten die drei Punkte. Der SV Kirchberg/Walde führte den UFC Rastenfeld nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kirchberg/Walde bereits in Front. Manuel Kammerer markierte in der vierten Minute die Führung. Zur Pause hatten die Gäste eine hauchdünne Führung inne.

Kammerer mit Dreierpack

Für das 2:0 des SV Kirchberg/Walde zeichnete Bastian Weixelbraun verantwortlich (49.). Mit dem 3:0 durch Ing. Patrick Weixelbraun schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Kirchberg/Walde einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 des SV Kirchberg/Walde sorgte Kammerer, der in Minute 80 zur Stelle war. In der 81. Minute brachte Robert Kral den Ball im Netz von Kirchberg/Walde unter. Zwei schnelle Treffer von Kammerer (82.) und Joel Nowak (85.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des SV Kirchberg/Walde. Kirchberg/Walde überrannte Rastenfeld förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der UFC Rastenfeld ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 4:18 – das Torverhältnis des Heimteams spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Der SV Kirchberg/Walde machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Kirchberg/Walde verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Rastenfeld stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Eibenstein vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Kirchberg/Walde den SC Pfaffenschlag.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Rastenfeld – SV Kirchberg/Walde, 1:6 (0:1)

85 Joel Nowak 1:6

82 Manuel Kammerer 1:5

81 Robert Kral 1:4

80 Manuel Kammerer 0:4

55 Patrick Weixelbraun 0:3

49 Bastian Weixelbraun 0:2

4 Manuel Kammerer 0:1

