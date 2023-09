Doppelpack: Lerch sichert Windigsteig den Sieg beim UFC Arbesbach

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Etwa 120 Besucher kamen in die "Kolm-Arena" nach Arbesbach und wollten sich das Spiel der 6. Runde zwischen dem UFC Arbesbach und dem SV Windigsteig mitverfolgen. Mit der 1:3-Niederlage gegen den SV Windigsteig verlor der UFC Arbesbach auch den Platz an der Sonne.

Die Zuschauer bekamen lange Zeit keine Tore geboten. In der 15. Minute wurden die Gäste aber erstmals gefährlich.

Dicke Chance für den SVW! Meyer mit dem flachen Zuspiel in den Rückraum. Lerch schießt aufs Tor, doch Hinterndorfer hält mit einem tollen Fußreflex. Der Nachschuss von Telecican geht knapp drüber. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Danach hatten die Gastgeber einige Möglichkeiten, doch der Treffer sollte noch nicht fallen. In Minute 24 scheiterte zunächst Johannes Meyer und im Nachschuss auch Daniel Lerch am Schlussmann der Heimelf. Nur wenige Augenblicke später streifte ein Abschluss der Gastgeber die Querlatte (26.). Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Johannes Bauer sein Team aber dann in der 45+1. Minute.

Tor, Toor, Tooor für UFC Arbesbach zum 1:0 durch Johannes Bauer! Der SVW bekommt den Ball einfach nicht richtig geklärt. Bauer ist es dann der abschließt. Der Schlenzer landet genau im langen Eck-schöner Treffer! Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Arbesbach für sich beanspruchte.

Lerch mit Doppelpack der Held des Abends

Ein weiter Abwurf des Keepers und eine starke Ablage brachte die Gäste in eine großartige Position. Daniel Lerch ließ sich in der 64. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Windigsteig. Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Johannes Meyer, der in der 78. Minute zur Stelle war und nach einer Eckball-Flanke von Lerch per Kopf das Spiel drehen konnte. In der Nachspielzeit besserte Lerch seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SV Windigsteig erzielte.

Tor, Toor, Tooor für SV Windigsteig zum 1:3 durch Daniel Lerch! Der Ball geht durch, weshalb Lerch allein aufs Tor zuläuft. Dieser bleibt vor Hinterndorfer eiskalt und schiebt ins kurze Eck ein! Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Letzten Endes ging Windigsteig im Duell mit dem UFC Arbesbach als Sieger hervor.

Mit zwölf ergatterten Punkten steht Arbesbach auf Tabellenplatz zwei. Mit beeindruckenden 22 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der 2. Klasse Waldviertel Zentral, jedoch kam dieser gegen den SV Windigsteig nicht voll zum Zug. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des UFC Arbesbach. Arbesbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die drei Zähler katapultierten Windigsteig in der Tabelle auf Platz sechs.

Der UFC Arbesbach stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim SV Kirchberg/Walde vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Windigsteig den USC Bad Großpertholz.

2. Klasse Waldviertel Zentral: UFC Arbesbach – SV Windigsteig, 1:3 (1:0)

93 Daniel Lerch 1:3

78 Johannes Meyer 1:2

64 Daniel Lerch 1:1

46 Johannes Bauer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.