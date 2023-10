Eibenstein besiegt Rappottenstein deutlich

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Durch ein 4:1 holte sich der SV Eibenstein zu Hause vor rund 70 Besuchern drei Punkte. Der Gast USC Jungwirth Rappottenstein hatte das Nachsehen. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der Gastgeber als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Daniel Maly trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 29. Minute erhöhte Andre Rossmanith auf 2:0 für Eibenstein. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Kevin Strejcek einen weiteren Treffer für den SV Eibenstein. Eibenstein gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Souveränder Heimsieg

Kurz nach der Pause trafen auch die Gäste. Für das 1:3 des USC Jungwirth Rappottenstein zeichnete Josef Kramer verantwortlich (47.). Mit dem 4:1 sicherte Strejcek dem SV Eibenstein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (64.). Am Ende blickte Eibenstein auf einen klaren 4:1-Heimerfolg über den USC Rappottenstein.

Der SV Eibenstein klettert nach diesem Spiel auf den siebten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Eibenstein bei.

Die Gäste haben auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USC Jungwirth Rappottenstein. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der USC Rappottenstein noch Luft nach oben.

Am Samstag, den 07.10.2023, tritt der SV Eibenstein beim UFC Arbesbach an (18:00 Uhr), einen Tag später (15:30 Uhr) genießt Rappottenstein Heimrecht gegen den SV Großsiegharts.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Eibenstein – USC Jungwirth Rappottenstein, 4:1 (3:0)

64 Kevin Strejcek 4:1

47 Josef Kramer 3:1

42 Kevin Strejcek 3:0

29 Andre Rossmanith 2:0

18 Daniel Maly 1:0

