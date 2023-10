Allentsteig schießt gegen Rastenfeld Tore am laufenden Band

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Der UFC Rastenfeld hat den Start ins neue Fußballjahr nach sieben Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor rund 100 Zuschauern eine 1:7-Niederlage gegen die USV Allentsteig verdaut werden. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Allentsteig als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Philip Leasure brachte die Heimmannschaft in der neunten Minute in Front.

Da hat die Nummer 11 einfach so aus knapp 30 Metern den Goalie überhoben. Traumtor! Ultras kuenringerstraße, Ticker-Reporter

Bereits in der 15. Minute erhöhte Ladislav Senkyrik den Vorsprung der USV Allentsteig. Kamil Benhák vollendete zum dritten Tagestreffer in der 16. Spielminute. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Ladislav Blaha zum 1:3 zugunsten von Rastenfeld (42.). Noch vor der Halbzeit legte Senkyrik seinen zweiten Treffer nach (43.). Allentsteig gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Leasure gelingt der Dreierpack

Riesenchance nach einem Querpass und fünf vorbeirutschenden Spielern. Rastenfelds Goalie konnte jedoch mit einer Topparade den Einschlag verhindern. Ultras kuenringerstraße, Ticker-Reporter

Die Gäste fanden in Minute 58 eine Riesenchance vor. Mit Toren von Leasure (75./90.) und Michael Hohl (80.) zeigte die USV Allentsteig weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Schlussendlich setzte sich Allentsteig mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die USV Allentsteig muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als fünf Gegentreffer pro Spiel. Für Allentsteig ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit erschreckenden 41 Gegentoren stellt die USV Allentsteig die schlechteste Abwehr der Liga. Nur einmal ging die USV Allentsteig in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 40 Gegentreffern hat der UFC Rastenfeld schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur fünf Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 4,71 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Tabellenletzte ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Rastenfeld muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Waldviertel Zentral markierte weniger Treffer als der UFC Rastenfeld.

Am kommenden Samstag tritt Allentsteig beim SV Windigsteig an, während Rastenfeld einen Tag später den SC Pfaffenschlag empfängt.

2. Klasse Waldviertel Zentral: USV Allentsteig – UFC Rastenfeld, 7:1 (4:1)

90 Philip Leasure 7:1

80 Michael Hohl 6:1

75 Philip Leasure 5:1

43 Ladislav Senkyrik 4:1

42 Ladislav Blaha 3:1

16 Kamil Benhak 3:0

15 Ladislav Senkyrik 2:0

9 Philip Leasure 1:0

