Großsiegharts dreht das Spiel gegen Karlstein/Thaya und ist Winterkönig

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Waldviertel Zentral: Bei Großsiegharts gab es für Karlstein/Thaya nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel vor rund 200 Zuschauern mit 2:4. Die Beobachter waren sich einig, dass der SG Karlstein/Thaya als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Ohne viel taktisches Hin und Her ging es los. Karlstein/Thaya erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Milos Kriegsmann traf in der sechsten Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für SG Karlstein/Thaya zum 0:1 schnittiger Ehn Freistoß, Prem irgendwie an die Latte, Abpraller per Kopf durch Krigsmann ins leere Tor. Harry Gersack, Ticker-Reporter

Die Gäste hatten Oberwasser und konnten den Vorsprung weiter ausbauen. Das 2:0 des SG Karlstein/Thaya stellte Jiri Smrcka sicher (19.). Danach hatten die Gastgeber zwei Top-Möglichkeiten ausgelassen. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause.

Sindlgruber leitet die Wende ein, Önsoy trifft dreifach

Andre Sindlgruber traf kurz nach Wiederbeginn per Kopf zum 1:2 zugunsten des SV Großsiegharts (51.). In der 59. Minute gelang dem Gastgeber, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch einen direkten Freistoß von Salih Önsoy. Karlstein/Thaya kam nicht mehr ins Spiel zurück, Großsiegharts erzielte sogar die Führung (71.) und wieder war es Önsoys, der sich als Torschütze feiern ließ.

Tor, Toor, Tooor für SV Großsiegharts zum 3:2 Saaaaaalih aus der Distanz, Ball noch abgefälscht, Siegharts dreht das Spiel, das Waldstadion kocht. Harry Gersack, Ticker-Reporter

Önsoy schoss für den SV Großsiegharts in der 75. Minute auch das Tor zum 4:2. Der SG Karlstein/Thaya war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Großsiegharts geht mit nun 28 Zählern auf Platz eins in die Winterpause. Mit beeindruckenden 39 Treffern stellt der SV Großsiegharts den besten Angriff der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Die bisherige Spielzeit von Großsiegharts ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Großsiegharts verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Großsiegharts die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Karlstein/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SG Karlstein/Thaya muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom achten Platz angehen. In dieser Saison sammelte Karlstein/Thaya bisher fünf Siege und kassierte sechs Niederlagen. Der SG Karlstein/Thaya baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

2. Klasse Waldviertel Zentral: SV Großsiegharts – SG Karlstein/Thaya, 4:2 (0:2)

75 Salih Oensoy 4:2

71 Salih Oensoy 3:2

59 Salih Oensoy 2:2

51 Andre Sindlgruber 1:2

19 Jiri Smrcka 0:2

6 Milos Kriegsmann 0:1

