Pfaffenschlag überholt Karlstein/Thaya in der Tabelle

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 04:45

2. Klasse Waldviertel Zentral: Durch ein 3:1 vor 150 Zuschauern holte sich der SC Pfaffenschlag in der Partie gegen den SG Karlstein/Thaya drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pfaffenschlag die Nase vorn. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten der Heimmannschaft ausgegangen.

Die Gäste fanden schneller ins Spiel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Valenta sein Team in der 15. Minute. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Pfaffenschlag dreht die Partie

Kurz nach Wiederbeginn jubelten die Heimischen über den Ausgleich. Tomas Batrla war es, der in der 47. Minute den Ball im Gehäuse von Karlstein/Thaya unterbrachte. Sandro Spielhofer stellte die Weichen für den SC Pfaffenschlag auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 67. Minute erhöhte Patrik Capka auf 3:1 für Pfaffenschlag. Mit dem Ende der Spielzeit strich der SC Pfaffenschlag gegen den SG Karlstein/Thaya die volle Ausbeute ein.

Durch den Erfolg rückte Pfaffenschlag auf die siebte Position der 2. Klasse Waldviertel Zentral vor. Der SC Pfaffenschlag beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Karlstein/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für Pfaffenschlag ist der USV Windigsteig (Samstag, 19:30 Uhr). Der SG Karlstein/Thaya misst sich am selben Tag mit dem USC Jungwirth Rappottenstein (16:30 Uhr).

2. Klasse Waldviertel Zentral: SC Pfaffenschlag – SG Karlstein/Thaya, 3:1 (0:1)

67 Patrik Capka 3:1

54 Sandro Spielhofer 2:1

47 Tomas Batrla 1:1

15 Michael Valenta 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.