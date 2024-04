Arbesbach baut Serie auch gegen Bad Großpertholz aus

Spielberichte

2. Klasse Waldviertel Zentral: Gegen Arbesbach holte sich Bad Großpertholz vor 120 Besuchern eine 2:4-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur UFC Arbesbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte der UFC Arbesbach mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Die Gäste begannen stark und kamen schon in den ersten Minuten zu guten Chancen. Elias Pfeiffer traf vor 120 Zuschauern nach 16 Minuten zur Führung für die Gäste.

Tor, Toor, Tooor für UFC Arbesbach zum 0:1. Sebastian Grudl setzt sich auf der Seite durch und bringt den Stangler auf Elias Pfeiffer und der drückt die Kugel in den Kasten. Weltklasse Aktion von Grudl. Phillipp Hiemetzberger, Ticker-Reporter

Nur zwei Minuten später scheiterten die Heimsichen an Gäste-Keeper Mathias Hinterndorfer. Auch kurz vor der Pause konnten die Gastgeber eine Topchance nicht nutzen.

Ecke von Pertholz wird knapp über die Latte geköpfelt. Phillipp Hiemetzberger, Ticker-Reporter

Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Arbesbach einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Doppelschlag nach der Pause

Miroslav Kucera beförderte das Leder per Freistoß zum 1:1 des USC Bad Großpertholz in die Maschen (47.). Nur 120 Sekunden später gelang der zweite Treffer. Radim Stanek versenkte die Kugel zum 2:1 (49.).

Tor, Toor, Tooor für USC Bad Großpertholz zum 2:1. Stangler Nummer 11 und Nummer 10 schiebt ein zum 2:1. Phillipp Hiemetzberger, Ticker-Reporter

Doch die Gäste ließen nicht locker. In der 63. Minute war Pfeiffer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer!

Tor, Toor, Tooor für UFC Arbesbach zum 2:4. Was für ein Tor von Julian Kolm. Julian tankt sich durch und zieht mit Links ins Kreuzeck ab. Phillipp Hiemetzberger, Ticker-Reporter

Für das 3:2 und 4:2 war Julian Kolm verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (69./77.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der UFC Arbesbach Bad Großpertholz 4:2.

Trotz der Niederlage belegt der USC Bad Großpertholz weiterhin den fünften Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Für Arbesbach ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des UFC Arbesbach stets gesorgt, mehr Tore als Arbesbach (48) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Die Saison des UFC Arbesbach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Arbesbach nun schon zehn Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den UFC Arbesbach zu besiegen.

Am kommenden Sonntag tritt Bad Großpertholz bei der USV Allentsteig an, während Arbesbach einen Tag zuvor den SG Karlstein/Thaya empfängt.

2. Klasse Waldviertel Zentral: USC Bad Großpertholz – UFC Arbesbach, 2:4 (0:1)

77 Julian Kolm 2:4

69 Julian Kolm 2:3

63 Elias Pfeiffer 2:2

49 Radim Stanek 2:1

47 Miroslav Kucera 1:1

16 Elias Pfeiffer 0:1

