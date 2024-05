Windigsteig triumphiert mit klarem 3:1 gegen Karlstein/Thaya

Spielberichte

In einer spannenden Begegnung der 19. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral setzte sich der USV Windigsteig mit einem überzeugenden 3:1 gegen SG Karlstein/Thaya durch. Die Heimmannschaft zeigte sich von Beginn an dominant und konnte mit einer starken Teamleistung den Sieg sicherstellen.

Auftakt nach Maß für den USV Windigsteig

Die Partie begann energiegeladen, mit beiden Teams, die sofort ihre Angriffsabsichten klar machten. Bereits in der 4. Minute konnte der USV Windigsteig, dank einer herausragenden Kombination, die Führung erlangen. Meyer dribbelte geschickt am Rande des Sechzehners und servierte eine perfekte Flanke auf Markus Polly, der den Ball volley ins Netz drosch und somit das 1:0 erzielte. Dieser frühe Treffer gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, während SG Karlstein/Thaya versuchte, sich neu zu sortieren und mit einigen Distanzschüssen zu antworten.

Auf der anderen Seite ist Hejnicek wieder gefordert. Daniel Kuna mit dem Abschluss Höhe Sechzehner. Der gut angetragene Schuss wird aber stark zur Seite pariert. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Nachdem Karlstein einige Chancen ungenutzt ließ, baute Windigsteig seine Führung weiter aus. Im 18. Minute, nach einem Freistoß, schaffte es Karlstein nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Rene Kandler nutzte diese Chance und zirkelte den Ball aus knapp außerhalb des Sechzehners präzise ins lange Eck zum 2:0. Die Heimmannschaft dominierte die erste Halbzeit weiterhin und ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Karlstein kämpft, aber Windigsteig behält die Oberhand

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild.

Tomecek wird im Sechzehner vergessen, kann ungehindert aus der Drehung abziehen. Der Versuch fällt aber zu zentral aus, weshalb Hejnicek sicher zupacken kann. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Der USV Windigsteig blieb am Drücker und baute seine Führung weiter aus. In der 60. Minute erzielte Felix Popp nach einer Ecke das 3:0, indem er höher als seine Gegenspieler sprang und den Ball per Kopf im Tor unterbrachte. SG Karlstein/Thaya gab jedoch nicht auf und drängte auf den Anschlusstreffer, der letztendlich in der 69. Minute durch Georg Premm gelang. Nach einem flachen Eckball, der durch die Abwehr flutschte, drückte Premm den Ball über die Linie zum 3:1.

Die letzten Minuten spielt nur mehr Karlstein. Der USVW kommt nicht mehr richtig raus. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Obwohl Karlstein in den letzten Minuten des Spiels den Druck erhöhte und die Windigsteiger Defensive forderte, konnte die Heimmannschaft ihre Führung erfolgreich verteidigen. Mit klugen Wechseln und geschicktem Zeitmanagement brachte der USV Windigsteig das Spiel über die Zeit und sicherte sich wichtige drei Punkte in der Meisterschaft.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1 Sieg für den USV Windigsteig, der mit dieser Leistung bewies, dass trotz der bisherigen Herausforderungen in der Saison, immer noch mit ihnen zu rechnen ist.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Windigsteig : Karlstein/Thaya - 3:1 (2:0)

69 Georg Premm 3:1

60 Felix Popp 3:0

18 Rene Kandler 2:0

4 Markus Polly 1:0

