2:2-Remis: UFC Rastenfeld und Allentsteig teilen Punkte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:06

In einer spannenden Begegnung der 19. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral trennten sich der UFC Rastenfeld und der USV Allentsteig mit einem 2:2-Unentschieden. Die Zuschauer sahen eine Partie, in der beide Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften und sich letztlich die Punkte gerecht teilten.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Allentsteig

Das Spiel begann mit hohem Engagement auf beiden Seiten. Die Spieler von Allentsteig, gekleidet in Gelb, und die Rastenfelder in Rot-Blau, zeigten von Anfang an, dass sie hier um wichtige Punkte kämpfen.

Wahnsinnspech für Allentsteig. Der gut getretene Freistoß davon Patrick Schmid geht an die Latte und von dort an den Rücken des Tormanns. Das der Abpraller daraufhin nicht reingeht, grenzt an ein Wunder. Ultras kuenringerstraße, Ticker-Reporter

Allentsteig erwachte nach einer eher ruhigen Anfangsphase im 18. Minute und übernahm allmählich die Kontrolle über das Spiel. Ihr Durchbruch kam in der 32. Minute, als Samuel Gürtler das 1:0 erzielte, indem er den Elfmeter flach im rechten Eck versenkte. Die Führung war das Ergebnis eines gut ausgeführten Freistoßes und spiegelte den Willen der Gäste wider, das Spiel zu dominieren.

Trotz des Rückstandes ließ Rastenfeld nicht locker und drängte auf den Ausgleich. Ihre Bemühungen wurden jedoch durch eine starke Defensive und einen gut aufgelegten Torwart von Allentsteig erschwert. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste, aber die Spannung blieb bestehen, da Rastenfeld kurz vor der Pause mehr Druck machte.

Zweite Halbzeit: Spannende Wendungen und Tore

Die zweite Halbzeit begann furios für Rastenfeld, die direkt nach Wiederanpfiff aggressiver auftraten. Ihre Bemühungen wurden in der 52. Minute belohnt, als Julian Zeller den lang ersehnten Ausgleich erzielte. Nur zwei Minuten später erlebte das Spiel eine kurze Unterbrechung, als der Rasen gesprengert wurde, was die Spannung kurzzeitig unterbrach.

Die Antwort von Allentsteig ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 54. Minute brachte Samuel Gürtler sein Team erneut in Führung und erzielte damit seinen zweiten Treffer des Tages. Das Tor zeigte die Entschlossenheit von Allentsteig, die Partie für sich zu entscheiden.

Doch Rastenfeld gab sich nicht geschlagen und setzte weiterhin alles daran, das Spiel zu drehen. Ihre Anstrengungen wurden in der 71. Minute belohnt, als Michal Dolezal das Spiel mit einem wunderschönen Tor zum 2:2 ausglich.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen. Besondere Dramatik kam auf, als der Torhüter von Allentsteig sich in der 77. Minute verletzte, was zu einer kurzen Spielunterbrechung führte. Trotz einiger weiterer Chancen blieb es jedoch beim Unentschieden, und das Spiel endete mit einem fairen 2:2.

Insgesamt erlebten die Zuschauer ein fesselndes Match, das bis zum Schlusspfiff offen blieb. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und die Fähigkeit, unter Druck zu performen, was das Unentschieden zu einem gerechten Ergebnis machte.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rastenfeld : Allentsteig - 2:2 (0:1)

71 Michal Dolezal 2:2

54 Samuel Gürtler 1:2

52 Julian Zeller 1:1

32 Samuel Gürtler 0:1

