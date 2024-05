Dominante Vorstellung von UFC Arbesbach gegen Karlstein/Thaya

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:45

Am Freitagabend erlebten die Fans in der Sportarena Arbesbach eine wahre Fußballshow, als der UFC Arbesbach die SG Karlstein/Thaya in einer beeindruckenden Manier mit 5:1 besiegte. Schon von Beginn an zeigte der UFC, warum er zu den Top-Teams der Liga gehört. Die Arbesbacher, die nach einem enttäuschenden Remis in Eibenstein wieder auf Erfolgskurs kommen wollten, starteten furios in die Partie und ließen den Gästen kaum Luft zum Atmen.

Torreigen in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als bereits in der ersten Spielminute der Kapitän des UFC Arbesbach, Elias Pfeiffer, einen traumhaften Pass auf Christoph Kolm spielte, der sich durchtankte und den Ball präzise ins lange Eck schob. Dieses frühe 1:0 gab den Ton für den Rest der Halbzeit an. In der 21. Minute war es wieder die Kombination von Grudl auf Sindelar, die das 2:0 für die Arbesbacher markierte, indem Sindelar den Ball gekonnt über die Linie schob. Nur sechs Minuten später erweiterte Sindelar nach einer Vorlage von Christoph Kolm und einem geschickten Spielzug auf 3:0. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Julian Kolm mit einem kraftvollen Abschluss zum 4:0 nach, was die Dominanz der Heimmannschaft weiter unterstrich.

Gäste dürfen sich über Ehrentreffer freuen

Nach der Pause ließ der Druck von UFC Arbesbach nicht nach. In der 51. Minute hatte Christoph Kolm die Chance, sein Torkonto weiter zu erhöhen, doch sein Versuch, den Torhüter zu überlupfen, ging knapp über das Tor. UFC Arbesbach setzte weiterhin auf Offensive und wurde in der 70. Minute belohnt, als Sindelar eine präzise Hereingabe auf Elias Pfeiffer schickte, der den Ball zum 5:0 köpfelte. Die Karlsteiner, die bis dahin kaum offensive Akzente setzen konnten, fanden in der 77. Minute durch einen Freistoß von Fabian Ehn ihren Ehrentreffer, der den Spielstand auf 5:1 korrigierte. Trotz weiterer Versuche, wie dem Schuss von Vacek in der 85. Minute, blieb es beim 5:1, womit UFC Arbesbach einen beeindruckenden Sieg einfuhr.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Arbesbach : Karlstein/Thaya - 5:1 (4:0)

76 Fabian Ehn 5:1

70 Elias Pfeiffer 5:0

39 Julian Kolm 4:0

26 Josef Sindelar 3:0

21 Josef Sindelar 2:0

1 Christoph Kolm 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Phillipp Hiemetzberger erstellt.

