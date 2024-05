Spannendes Unentschieden zwischen UFC Arbesbach und SV Großsiegharts

Spielberichte

Ein aufregendes Fußballspiel am Freitag in der 2. Klasse Waldviertel Zentral sah am Freitagabend UFC Arbesbach und SV Großsiegharts die Punkte teilen. Die Begegnung endete in einem 3:3-Unentschieden, mit mehreren Wendungen und einem dramatischen Finish, das die Fans bis zur letzten Minute fesselte.

Früher Vorsprung und rasche Antwort

Das Spiel begann energisch mit einem frühen Tor von UFC Arbesbach in der 6. Minute. Ein Eckball von Sebastian Grudl wurde von Paul Pöschl auf das Tor geköpft, die Kugel traf die Stange und Julian Kolm stellte auf 1:0. Die Antwort von SV Großsiegharts gelang kurz vor dem Seitenwechsel. In der 42. Minute führte ein Gestocher im Strafraum dazu, dass David Formacek den Ausgleich erzielte, indem er den Ball geschickt im Netz der Gastgeber unterbrachte.

Die ersten 45 Minuten endeten mit einem 1:1-Unentschieden, und beide Teams zeigten eine solide Leistung, die Spannung für die zweite Halbzeit versprach.

Zweite Halbzeit voller Wendungen und einem "X" am Ende

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schaltete UFC Arbesbach einen Gang höher. In der 52. Minute führte ein Freistoß von Elias Pfeiffer, der den Ball gekonnt in das Tor von SV Großsiegharts schoss, zum 2:1. Nur fünf Minuten später baute UFC Arbesbach die Führung aus. Sebastian Grudl zog aus 25 Metern ab und traf spektakulär ins Eck zum 3:1.

Doch SV Großsiegharts gab sich nicht geschlagen. In der 61. Minute sorgte Fabian Weigl mit einem kraftvollen Distanzschuss für das 3:2. Der Kampfgeist der Gäste wurde in der 86. Minute belohnt - ein Seitenwechsel wurde perfekt verwertet und Formacek glich zum 3:3 aus.

In den letzten Minuten des Spiels gab es noch Aufregung, als Ralph Lebersorger (SV Großsiegharts) in der 90. Minute eine gelb-rote Karte erhielt und die letzten Minuten in Unterzahl spielen musste. Trotzdem gelang es UFC Arbesbach nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen, und das Spiel endete mit einem Unentschieden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Phillipp Hiemetzberger erstellt.

