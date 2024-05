Überragender Sieg: SV Kirchberg/Walde dominiert gegen SG Karlstein/Thaya

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:22

Ein mitreißendes Fußballfest bot die Partie zwischen SG Karlstein/Thaya und SV Kirchberg/Walde, bei der die Gäste mit einem beeindruckenden 6:2 die Oberhand behielten. Die Tore fielen Schlag auf Schlag, wobei die Kirchberger ihre Überlegenheit vor allem in der zweiten Halbzeit unter Beweis stellten und damit eine klare Botschaft an ihre Konkurrenten in der 2. Klasse Waldviertel Zentral sendeten.

Ein vielversprechender Start

Die Gastgeber, SG Karlstein/Thaya, starteten energisch in das Spiel und konnten bereits in der dritten Minute durch Vaclav Tomecek in Führung gehen. Diese frühe Phase zeigte Karlstein in bester Form, wobei sie das Spiel zunächst bestimmten.

Chance der Gäste. Die Nr 2 startet abseitsverdächtig, vergibt dann aber im Eins:gegen:Eins mit dem Karlsteiner Tormann (8.). Blaubarschbube, Ticker-Reporter

Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Schon in der 16. Minute erzielte Vlastimil Basta für Kirchberg den Ausgleich, was das Momentum des Spiels verschob.

Die Kirchberger setzten ihre offensive Strategie fort und belohnten sich in der 26. Minute mit einem weiteren Treffer durch Bastian Weixelbraun. Dieses Tor brachte nicht nur die 3:1-Führung, sondern auch eine gestärkte Position im Spiel. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Stand von 2:1 für die Gäste, die bereits Zeichen von Dominanz zeigten.

Die Torflut in der zweiten Hälfte

Nach der Pause kam SV Kirchberg/Walde mit verstärktem Elan zurück auf den Platz. Die Karlsteiner, trotz des Drucks, fanden keine Antwort auf die schnellen und präzisen Angriffe der Kirchberger. In der 54. Minute baute Vlastimil Basta mit seinem zweiten Tor des Tages die Führung zum 4:1 aus. Nur fünf Minuten später erzielte Bastian Weixelbraun ebenfalls seinen zweiten Treffer und stellte auf 5:1. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor und ließen die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen.

Karlstein mit Lattenschuss vom 5er (83.). Blaubarschbube, Ticker-Reporter

In der 73. Minute setzte Vlastimil Basta mit seinem dritten Tor des Tages den Schlusspunkt für die Kirchberger und erhöhte auf ein verheerendes 6:1. Die Karlsteiner, nun deutlich demoralisiert, hatten Mühe, den Angriffen der Kirchberger etwas entgegenzusetzen. Erst in der 90. Minute gelang Vaclav Tomecek, der auch das erste Tor geschossen hatte, ein weiterer Treffer für Karlstein, der den Endstand auf 2:6 festlegte.

Die letzte Minute des Spiels war von Erleichterung geprägt, als der Schiedsrichter schließlich abpfiff und ein Spiel beendete, das für die SG Karlstein/Thaya schwer zu verdauen sein wird. Der SV Kirchberg/Walde zeigte eine überragende Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte, während die Karlsteiner über ihre defensive Anfälligkeit nachdenken müssen.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Karlstein/Thaya : Kirchberg/Walde - 2:6 (1:2)

90 Vaclav Tomecek 2:6

73 Vlastimil Basta 1:6

59 Bastian Weixelbraun 1:5

54 Vlastimil Basta 1:4

26 Bastian Weixelbraun 1:3

20 Vlastimil Basta 1:2

16 Vlastimil Basta 1:1

3 Vaclav Tomecek 1:0

