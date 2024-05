Dramatisches Unentschieden zwischen USC Rappottenstein und SV Hoheneich in einem von Wetterkapriolen beeinträchtigten Match

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:25

Ein packendes Fußballspiel erlebten die Zuschauer bei der Begegnung zwischen dem USC Rappottenstein und dem SV Hoheneich in der 20. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Das Spiel endete in einem spannenden 3:3-Unentschieden, doch das Ergebnis allein erzählt nicht die ganze Geschichte dieses aufregenden Abends, der durch extreme Wetterbedingungen abrupt beendet wurde.

Früher Rückstand und rasante Aufholjagd

Die Gastgeber, der USC Rappottenstein, starteten unglücklich ins Spiel. Bereits in der 7. Minute nutzte Vaclav Samec einen schweren Fehler der Rappottensteiner Abwehr aus und brachte die Gäste, SV Hoheneich, früh in Führung. Fabian Krawczyk baute diese Führung in der 18. Minute weiter aus, indem er einen perfekt getimten Freistoß von Cetin per Kopf verwandelte und den Spielstand auf 0:2 stellte. Die Rappottensteiner ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel. Nikoley Schibany verwandelte in der 22. Minute einen Elfmeter zum 1:2, nachdem ein Foul im Strafraum der Hoheneicher nicht geahndet wurde.

Fichtinger mit dem Abschluss, Hammerl pariert aber souverän (42.)! Oliver Einfalt, Ticker-Reporter

Das Momentum blieb auf der Seite der Heimmannschaft. Leon Scheikl glich in der 32. Minute durch einen präzisen Eckball zum 2:2 aus. Die Rappottensteiner schienen unaufhaltsam, und kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, brachte Tobias Grünstäudl sein Team erstmalig in Führung, indem er nach einem Abpraller zum 3:2 einschoss.

Wetterkapriolen führen zum Spielabbruch

Die zweite Halbzeit begann mit hohen Erwartungen, doch die Gäste aus Hoheneich zeigten sich unbeeindruckt vom Rückstand. Vaclav Samec, bereits Torschütze in der ersten Hälfte, erzielte in der 66. Minute den Ausgleich zum 3:3. Sein abgefälschter Schuss fand den Weg über den Torhüter der Rappottensteiner ins Netz, was den einzigen mitgereisten Fan der Hoheneicher zu frenetischem Jubel veranlasste.

In der Folge versuchten beide Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen, wobei der USC Rappottenstein in der 71. Minute noch einmal gefährlich vor dem Tor der Gäste auftauchte, doch der Torhüter konnte den Schuss blockieren. Dann, plötzlich und unerwartet, wurde das Spiel in der 73. Minute aufgrund eines schweren Hagelschauers und eines Blitzeinschlags abgebrochen. Das Flutlicht fiel aus, und der Schiedsrichter entschied, dass eine Fortsetzung des Spiels unter diesen Bedingungen nicht möglich war.

!!!!!SPIELABBRUCH!!!! Aufgrund des Wetters(Hagel), und ein Blitzeinschlag wird das Spiel abgebrochen! Auch das Flutlicht ist augefallen (73.)! Oliver Einfalt, Ticker-Reporter

So endete das Match unter dramatischen Umständen mit einem 3:3-Unentschieden, wobei beide Teams aufgrund der unvorhergesehenen Wetterbedingungen mit dem Punkt zufrieden sein mussten. Trotz des abrupten Endes bot das Spiel viele Höhepunkte und bestätigte erneut, dass Fußball oft unvorhersehbar und immer fesselnd ist.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rappottenstein : Hoheneich - 3:3 (3:2)

66 Vaclav Samec 3:3

41 Tobias Grünstäudl 3:2

32 Leon Scheikl 2:2

22 Nikoley Schibany 1:2

18 Fabian Krawczyk 0:2

7 Vaclav Samec 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.