USV Windigsteig dreht Spiel in Allentsteig

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 13:48

In einer Begegnung der 20. Runde in der 2. Klasse Waldviertel Zentral standen sich die Spielgemeinschaft Allentsteig/Göpfritz und der Sportverein Windigsteig gegenüber. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Fünftplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Nach einem 9:1-Schützenfest im Hinspiel, bekamen die Windigsteiger am Sonntag eine harte Nuss zu knacken. Der Favorit geriet zwei Mal in Rückstand, konnte das Spiel aber drehen, sertzte sich mit 3:2 knapp durch und feierte den vierten Auswärtssieg. Der Nachzüglerr hingegen stand im Frühjahr zum sechsten Mal mit leeren Händen da.

Spannender erster Durchgang

Die Hausherren starteten energisch ins Spiel. Samuel Gürtler brachte Allentsteig in der 18. Minute in Führung, nachdem ein langer Ball die Abwehr der Gäste in Verwirrung stürzte und Gürtler geschickt Keeper Lukas Hejnicek umspielte und den Ball im leeren Tor unterbrachte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später glich Windigsteig durch David Ruzicka aus. Eine perfekt getimte Flanke von Daniel Lerch fand Ruzicka im Zentrum, der gekonnt den Ausgleich erzielte.

Die Spielgemeinschaft Allentsteig/Göpfritz zeigte sich unbeeindruckt und erzielte in der 52. Minute erneut die Führung. Kamil Benhak nutzte eine Schwäche in der Defensive der Gäste und schloss souverän ins lange Eck zum 2:1 ab. Doch Windigsteig ließ sich nicht abschütteln. Lerch war zur Stelle und erzielte in der 57. Minute nach einem Fehler von SPG-Torhüter Michael Widhalm den erneuten Ausgleich, indem er den Ball einfach ins leere Tor schob.

Windigsteig setzt sich gegen dezimierte Hausherren durch

Die Partie schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch in der 80. Minute schlugen die Gäste erneut zu. Markus Polly wurde zum Matchwinner, als er nach einem präzisen Stanglpass von Johannes Meyer den Ball über die Linie drückte und seine Mannschaft mit 3:2 in Führung brachte. Diese Führung sollten sie bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Das dezimierte Allentsteig - Patrick Schmid sah die Ampelkarte und musste den Platz verlassen - hielt beherzt dagegen, doch in der Nachspielzeit hätten die Gäste den Sack endgültig zumachen können, aufgrund einer herausragenden Doppelparade von Goalie Widhalm gegen Lerch blieb es jedoch beim 2:3.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.