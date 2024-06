Herzschlagfinale im Waldstadion: SV Großsiegharts gewinnt 3:2 gegen Bad Großpertholz und ist Meister!

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 01:59

In einem packenden Spiel sicherte sich der SV Großsiegharts im letzten Heimspiel der Saison einen dramatischen 3:2-Sieg gegen den Union Sportclub Bad Großpertholz. Die Partie, die im Waldstadion stattfand, war von Spannung und Dramatik geprägt, wobei der SV Großsiegharts erst in der Nachspielzeit das entscheidende Tor erzielte und sich damit den Meistertitel sicherte. Die rund 94 Minuten Spielzeit boten den Zuschauern Fußballunterhaltung vom Feinsten.

Frühe Führung und Dominanz von Großsiegharts

Das Spiel begann pünktlich und schon in der 9. Minute hatte der SV Großsiegharts die erste gute Torchance. Tayip Ersoy versuchte es mit einem Schlenzer aus etwa 20 Metern, verfehlte das Tor jedoch knapp. Nur sechs Minuten später belohnte sich der SV Großsiegharts für sein druckvolles Spiel. Ein starker Spielzug über die rechte Seite, eingeleitet von Schneider und Bittermann, führte zu einer präzisen Flanke, die Tayip Ersoy zum 1:0 verwandelte. Völlig frei stand er im Fünfmeterraum und schob den Ball locker am Torwart vorbei.

Auch die Gäste mit der ersten Torannäherung! Kurzabgespielter Freistoß aus zentraler Lage und die 10 probiert es gleich einmal aus 35 Metern. Der Ball ist aber zu zentral und somit packt Musti locker zu. Doktor Kreuzband, Ticker-Reporter

Die Mannschaft aus Bad Großpertholz ließ sich jedoch nicht entmutigen und zeigte in der 23. Minute die erste Torannäherung. Ein Freistoß aus zentraler Lage wurde kurz abgespielt und der Schuss aus 35 Metern war jedoch zu zentral und stellte für Torwart Musti kein Problem dar. In der 26. Minute hatte Andre Sindlgruber die Chance auf das 2:0, als sein kraftvoller Schuss die Latte traf.

Die Heimmannschaft setzte ihren Offensivdrang fort und wurde in der 30. Minute erneut belohnt. Ein Freistoß aus etwa 25 Metern Entfernung wurde von Salih Önsoy direkt verwandelt. Mit einem kunstvollen Schlenzer entlang der Mauer ins kurze Eck erhöhte er auf 2:0. Die Dominanz der Sieghartser spiegelte sich auch in weiteren Aktionen wider, wie beispielsweise in der 40. Minute, als ein Treffer von Sindlgruber aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

Siegharts will scheinbar schon vor der Halbzeit für glasklare Verhältnisse sorgen! Weigl Fabian bekommt auf links den Ball und geht ein paar Schritte, dann lässt er den direkten Gegenspieler stehen und schließt kurz vorm 16er ab. Der Ball geht an die linke Stange und dann über den Tormann zu Sindlgruber, der für den Abstauber bereit gestanden wäre. Allerdings kam da schon der Abseitspfiff. Doktor Kreuzband, Ticker-Reporter

Bad Großpertholz kämpft sich zurück

Nach der Pause kam Bad Großpertholz entschlossen aus der Kabine. In der 54. Minute brachte Miroslav Kucera seine Mannschaft mit einem Kopfballtreffer nach einer Freistoßflanke wieder ins Spiel. Das Tor zum 2:1 gab den Gästen neuen Auftrieb und sie erhöhten den Druck.

Es geht hin und her! Bad Großpertholz kombiniert sich stark durch den Strafraum und die Nummer 15 versucht aus halbrechter Position den Abschluss. Ein paar Sieghartser Verteidiger hauen sich in den Ball und ausgerechnet der Kapitän Weigl wird getroffen und bleibt liegen. Nach kurzer Behandlungspause kann er allerdings weiterspielen! Doktor Kreuzband, Ticker-Reporter

In der 61. Minute kam es zu einem hektischen Moment im Strafraum von Großsiegharts, als ein Schuss von Kucera von mehreren Verteidigern geblockt wurde und Kapitän Weigl kurzzeitig verletzt am Boden blieb.

Der Druck von Bad Großpertholz zahlte sich in der 78. Minute erneut aus. Wieder war es Kucera, der mit einem präzisen Schuss ins linke Kreuzeck den Ausgleich erzielte. Der Fehler eines Verteidigers von Großsiegharts, der sich bei einem hohen Ball verschätzte, ermöglichte Kucera den Abschluss.

Tor, Toor, Tooor für SV Großsiegharts zum 3:2 Nr10 Sindlgruber! Sindlgruber schießt die Sieghartser zur Meisterschaft und das Waldstadion eskaliert!!! Bittermann treibt den Ball nach vorne und spielt Sindlgurber wunderbar frei. Der schaut kurz auf und haut den Ball unnachahmlich ins lange Eck und rennt zur Betreuerbank! Was ein Herzschlagfinale in Siegharts! Gratulation zur Meisterschaft und zu einer starken Saison! Doktor Kreuzband, Ticker-Reporter

Die Partie steuerte auf ein nervenaufreibendes Ende zu. In der 90. Minute gelang dem SV Großsiegharts schließlich das erlösende Siegtor. Bittermann trieb den Ball nach vorne und spielte Sindlgruber frei, der den Ball ins lange Eck beförderte. Die Heimfans und die Betreuerbank gerieten in Ekstase. Mit diesem Tor stellte Sindlgruber den 3:2-Endstand her und sicherte seiner Mannschaft den Meistertitel.

Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Die Spieler und Fans des SV Großsiegharts feierten ausgelassen den Sieg und die gewonnene Meisterschaft. Bad Großpertholz zeigte zwar eine kämpferische Leistung, musste sich am Ende jedoch knapp geschlagen geben.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Großsiegharts : Bad Großpertholz - 3:2 (2:0)

92 Andre Sindlgruber 3:2

78 Miroslav Kucera 2:2

54 Miroslav Kucera 2:1

30 Salih Önsoy 2:0

15 Tayyip Ersoy 1:0

Details

