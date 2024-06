SV Kirchberg/Walde feiert deutlichen 4:0-Sieg gegen USV Windigsteig

Spielberichte

Sonntag, 02. Juni 2024

Im Duell der 21. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral zwischen dem SV Kirchberg/Walde und dem USV Windigsteig triumphierte der Sportverein Kirchberg/Walde klar mit 4:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nutzten die Gastgeber im zweiten Durchgang ihre Chancen eiskalt und sicherten sich den deutlichen Heimsieg. Die Windigsteiger zeigten zwar phasenweise gute Ansätze, konnten aber die Dominanz der Kirchberger nicht brechen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der SV Kirchberg/Walde startete druckvoll in die Partie und hatte bereits in der ersten Minute durch Jan Stary eine gute Möglichkeit, die jedoch vom Torhüter des USV Windigsteig, Hejnicek, vereitelt wurde. Die Kirchberger setzten in der Anfangsphase die Gäste unter Druck, aber der USV Windigsteig konnte sich nach und nach stabilisieren und kleinere Nadelstiche setzen. Besonders Felix Popp versuchte es aus der Distanz, jedoch ohne Erfolg.

Nach einer starken Anfangsphase von Kirchberg, hat sich der USVW nun erfangen und konnte kleinere Nadelstiche setzen, jedoch gefährliches war noch nicht dabei. Soeben ein Distanzschuss von Felix Popp weit drüber. Enrico_Pallazzo, Ticker-Reporter

In der 18. Minute verzeichnete Nevosad einen gefährlichen Freistoß, den Hejnicek sicher hielt. Die Gäste kamen in der 23. Minute zur bislang besten Chance, als Ruzicka im Strafraum gut zum Abschluss kam, aber Keeper Binder war auf dem Posten. Trotz einiger weiterer Chancen, wie durch Basta und Stary, die jeweils von Hejnicek vereitelt wurden, blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0.

Die erste Hälfte ist vorbei, in Summe gefällt Kirchberg etwas besser im spielerischen Bereich, auch die besseren Chancen sind auf Seiten der Gastgeber.Das Unentschieden wackelt aus Gästesicht, wenn sich das Team nicht stabilisiert nach der nun sicherlich folgenden deutlichen Ansprache des Trainers. Enrico_Pallazzo, Ticker-Reporter

Entscheidende zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte der SV Kirchberg/Walde erneut seine Dominanz. Schon in der 53. Minute hatte Matthias Koll eine gute Möglichkeit, die Führung für Windigsteig zu erzielen, aber er schoss klar drüber. Kurz darauf kam die Wende. In der 58. Minute konnte Manuel Kammerer nach zwei Paraden von Hejnicek endlich die Führung für Kirchberg erzielen, als er einen zurückgelegten Ball im Netz unterbrachte.

Kirchberg startet zunächst optisch überlegen in Durchgang 2, jetzt allmählich kommen aber auch die Windigsteiger besser rein und können soeben über Koll erneut eine Halbchance kreieren. Unglücklicherweise ist der linke Fuß der schwächere. Enrico_Pallazzo, Ticker-Reporter

Dieser Treffer schien Windigsteig zu verunsichern und die Kirchberger nutzten dies aus. In der 62. Minute war es Vlastimil Basta, der nach einer schönen Kombination per Kopf auf 2:0 erhöhte. Windigsteig versuchte zwar, wieder ins Spiel zu finden, hatte jedoch große Mühe gegen die gut organisierte Verteidigung der Gastgeber.

Nächste Topchance für Kirchberg. Eine Überzahl nach Konter mündet im Abschluss von Nevosad, er setzt die Kugel jedoch knapp vorbei (70.). Enrico_Pallazzo, Ticker-Reporter

In der 85. Minute sorgte Basta mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Nach zwei Haken an der Strafraumlinie schob er den Ball flach an Hejnicek vorbei zum 3:0. Doch die Kirchberger waren noch nicht fertig. In der 87. Minute erzielte Jan Stary nach einer Vorlage von Basta das 4:0 und besiegelte damit den klaren Sieg des SV Kirchberg/Walde.

Der Sieg des SV Kirchberg/Walde war hochverdient, wie auch die Statistik belegt. Mit insgesamt 12 Torchancen, davon 5 klaren, und 11 Ecken dominierten sie das Spielgeschehen. Die Windigsteiger hatten dem wenig entgegenzusetzen und kamen lediglich zu 3 Torchancen, von denen nur eine wirklich gefährlich war. Am Ende ging ihnen die Kraft aus, während die Kirchberger ihre Spielfreude bis zum Schluss auslebten und einen überzeugenden Heimsieg feierten.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Kirchberg/Walde : Windigsteig - 4:0 (0:0)

87 Jan Stary 4:0

85 Vlastimil Basta 3:0

62 Jakub Nevosad 2:0

58 Manuel Kammerer 1:0

