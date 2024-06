USC Rappottenstein dominiert UFC Rastenfeld mit 6:0

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 01:45

Der Union Sportclub Rappottenstein zeigte am Samstag eine beeindruckende Leistung und besiegte den Union Fußballclub Rastenfeld mit einem klaren 6:0. Die Gäste demonstrierten ihre Überlegenheit von Beginn an und führten zur Halbzeit bereits mit 4:0. Besonders hervorzuheben ist Leon Scheikl, der mit drei Toren maßgeblich zum Erfolg der Rappottensteiner beitrug. Der UFC Rastenfeld fand zu keiner Zeit ins Spiel und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Blitzstart für Rappottenstein

Kaum war das Spiel angepfiffen, setzte der USC Rappottenstein ein erstes Ausrufezeichen. Bereits in der 2. Minute erzielte Leon Scheikl das 1:0 für die Gäste. Der frühe Rückstand schockierte die Rastenfelder, die sichtlich Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Die Rappottensteiner nutzten diesen Vorteil und bauten ihre Führung weiter aus. In der 11. Minute war es erneut Leon Scheikl, der nach einer sehenswerten Kombination das 2:0 markierte.

Die Dominanz der Gäste hielt weiter an, und die Abwehr der Rastenfelder hatte große Probleme, die Angriffe zu verteidigen. In der 29. Minute erhöhte Nikoley Schibany auf 3:0, was die Situation für den UFC Rastenfeld weiter verschlechterte. Nur zwei Minuten später traf Maximilian Trondl zum 4:0 und sorgte damit bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. In der 45. Minute wurde das Halbzeitergebnis von 0:4 bestätigt, mit einer klaren Doppelführung von Scheikl, einem Treffer von Trondl und Schibany.

Weitere Tore und versäumte Chancen

Auch nach der Pause zeigte der USC Rappottenstein keine Anzeichen, das Tempo zu drosseln. In der 57. Minute war es Stefan Kropik, der mit einem präzisen Schuss das 5:0 erzielte. Die Rastenfelder wirkten weiterhin überfordert und konnten dem Spiel der Rappottensteiner nichts entgegensetzen. Drei Minuten später, in der 60. Minute, krönte Leon Scheikl seine herausragende Leistung mit seinem dritten Treffer des Tages und stellte den Endstand von 6:0 her.

Und als wäre er nie weg gewesen schickt Fröschl in seiner ersten Aktion Schibany mit einem Traumpass auf die Reise, Rastenfeld verteidigt den anschließenden Stangler jedoch gut. FloFroeschl, Ticker-Reporter

In der 78. Minute hätte es beinahe erneut im Tor des UFC Rastenfeld geklingelt, als Fröschl einen Traumpass auf Schibany spielte. Doch die Rastenfelder Verteidigung konnte den anschließenden Angriff gerade noch entschärfen und verhinderte so ein weiteres Tor. Trotz dieses kleinen Erfolgs gelang es dem UFC Rastenfeld nicht, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu verändern.

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute war die deutliche Niederlage des UFC Rastenfeld besiegelt. Der USC Rappottenstein konnte sich über einen hochverdienten Sieg freuen und unterstrich seine starke Form in der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Für die Rastenfelder bleibt die Erkenntnis, dass sie in diesem Spiel chancenlos waren und sich in den kommenden Partien deutlich steigern müssen, um wieder erfolgreich zu sein.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rastenfeld : Rappottenstein - 0:6 (0:4)

60 Leon Scheikl 0:6

57 Stefan Kropik 0:5

31 Maximilian Trondl 0:4

29 Nikoley Schibany 0:3

11 Leon Scheikl 0:2

2 Leon Scheikl 0:1

