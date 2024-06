Kriegsmann-Goldtor: SG Karlstein/Thaya besiegt SV Eibenstein

Spielberichte

In einem intensiven Spiel der 2. Klasse Waldviertel Zentral setzte sich die SG Karlstein/Thaya am heutigen Sonntag mit 1:0 gegen den SV Eibenstein durch. Trotz eines engagierten Auftritts der Eibensteiner mussten sie sich letztlich knapp geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause durch Miloš Kriegsmann, der mit einem abgefälschten Freistoß für die Gäste das einzige Tor des Tages erzielte.

Verhaltener Beginn und erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann um 17:30 Uhr und verlief zunächst relativ ausgeglichen.

Die erste Halbzeit verlief ohne nennenswerte Höhepunkte und endete torlos. Beide Teams hatten Schwierigkeiten, sich klare Chancen zu erarbeiten. Defensiv standen sowohl die Eibensteiner als auch die Karlsteiner solide, was zu wenigen gefährlichen Szenen vor den Toren führte. Zumal sich beide Mannschaften auch im "Niemandsland" der Tabelle wiederfanden, stand nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. 0:0 zur Pause.

Kriegsmanns Freistoß entscheidet die Partie

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 47. Minute bekam die SG Karlstein/Thaya einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums zugesprochen. Die Nummer 16 der Karlsteiner, Miloš Kriegsmann, trat an und schoss den Ball mit viel Effet Richtung Tor. Der Ball wurde von der Mauer unglücklich abgefälscht, sodass der Torhüter der Eibensteiner, Pacho, ihn nur noch ins eigene Tor fausten konnte. Das brachte die Karlsteiner mit 1:0 in Führung.

Dieser Treffer zwang den SV Eibenstein, offensiver zu agieren. Die Eibensteiner erhöhten den Druck und erspielten sich mehrere Chancen. Die beste Gelegenheit kam in der 90. Minute, als der vermeintliche Ausgleich fiel, jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde.

Die SG Karlstein/Thaya verteidigte die Führung tapfer und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 1:0-Sieg für die Gäste.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Eibenstein : Karlstein/Thaya - 0:1 (0:0)

48 Miloš Kriegsmann 0:1

