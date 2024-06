UFC Arbesbach demontiert UFC Rastenfeld mit 7:0

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:34

Der UFC Arbesbach feierte einen beeindruckenden 7:0-Sieg gegen den UFC Rastenfeld in der 22. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Sieg, konnten aber erst in der zweiten Hälfte so richtig aufdrehen. Vor allem Julian Kolm und Josef Sindelar zeigten eine herausragende Leistung und trugen maßgeblich zum Kantersieg bei.

Erste Halbzeit: Ein knapper Start

Das Spiel begann mit vielversprechenden Ansätzen auf beiden Seiten. Bereits in der 5. Minute versuchte Johannes Bauer aus 35 Metern sein Glück, sein Schuss ging jedoch knapp über das Tor. Kurz darauf, in der 7. Minute, versuchte es Christoph Kolm aus 30 Metern, doch sein Schuss prallte von der Stange ins Aus.

Die erste Chance für die Gäste hatte Rastenfeld in der 8. Minute, als Lang zur Ecke klären musste. Danach übernahm der UFC Arbesbach mehr und mehr die Kontrolle. In der 17. Minute fiel dann das erste Tor: Nach einem Abwehrfehler der Nummer 2 von Rastenfeld nutzte Julian Kolm die Chance, umkurvte den Torhüter und schloss zum 1:0 ab.

Rastenfeld gab sich nicht geschlagen und hatte in der 28. Minute eine gute Kopfballchance, die jedoch knapp neben das Tor ging. Auch ein Lattenschuss in der 33. Minute verdeutlichte, dass die Gäste durchaus gefährlich sein konnten. Trotz weiterer Chancen von Hinterndorfer und Kolm Christoph blieb es beim 1:0 zur Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Torflut für Arbesbach

Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte wieder den Gastgebern. In der 47. Minute erhöhte Julian Kolm nach grandiosem Zuspiel von Sindelar auf 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Nur drei Minuten später, in der 50. Minute, setzte sich Julian Lichtenwallner durch und legte für Josef Sindelar auf, der zum 3:0 einschob.

Arbesbach ließ nicht locker und baute den Vorsprung in der 52. Minute weiter aus. Julian Kolm erzielte sein drittes Tor des Abends, indem er den Torhüter von Rastenfeld überlupfte. In der 59. Minute war es erneut Josef Sindelar, der nach einem abgewehrten Schuss von Christoph Kolm zum 5:0 einköpfte.

Das Team von Arbesbach zeigte weiterhin Offensivdrang. In der 62. Minute konnte der Torhüter von Rastenfeld einen weiteren Schuss von Sindelar gerade noch ins Aus klären. Doch in der 71. Minute war es wieder so weit: Klemens Steininger setzte sich durch und legte für Josef Sindelar auf, der zum 6:0 einschob.

Die Gastgeber hatten noch weitere Chancen, unter anderem durch Kurz, der in der 75. Minute nur das Außennetz traf, und Kolm Christoph, dessen Schuss in der 76. Minute knapp neben die Stange ging. In der 81. Minute wurde Thomas Holzmann für seinen jahrelangen Einsatz beim UFC Arbesbach geehrt, da er seine Karriere beenden wird.

Den Schlusspunkt setzte erneut Christoph Kolm in der 89. Minute, als er sich durchsetzte und zum 7:0-Endstand staubtrocken einnetzte. Damit besiegelte der UFC Arbesbach einen beeindruckenden Sieg und zeigte eine starke Teamleistung über die gesamte Spieldauer.

2. Klasse Waldviertel Zentral: Arbesbach : Rastenfeld - 7:0 (1:0)

89 Christoph Kolm 7:0

71 Josef Sindelar 6:0

59 Josef Sindelar 5:0

52 Julian Kolm 4:0

50 Josef Sindelar 3:0

47 Julian Kolm 2:0

17 Julian Kolm 1:0

