USV Windigsteig schickt Eibenstein mit 6:1-Packung auf die Heimreise

Der USV Windigsteig hat in der 22. Runde der 2. Klasse Waldviertel Zentral einen beeindruckenden 6:1-Kantersieg gegen den SV Eibenstein eingefahren. Vor heimischem Publikum zeigten die Windigsteiger eine dominante Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit lagen die Hausherren mit 3:0 in Führung und setzten in der zweiten Hälfte das Torfestival fort. Besonders Matthias Koll und Johannes Meyer ragten mit starken Leistungen heraus.

Dominante Windigsteiger mit klarer 3:0-Führung

Schon in den ersten Minuten setzte Windigsteig die Gäste stark unter Druck. Meyer hatte in der 3. Minute eine gute Chance, scheiterte aber an Sobolik. Nur kurze Zeit später traf Meyer per Kopfball die Latte. In der 8. Minute leitete Meyer den Ball per Kopf perfekt weiter, aber Polly verfehlte das Tor deutlich. Die Gäste kamen in der 15. Minute zu einer ersten Gelegenheit, als Serbin auf der Seite viele Meter machte und Trisko zum Abschluss kam, dessen Schuss jedoch ans Außennetz ging.

Der Druck des Sportvereins Windigsteig zahlte sich in der 32. Minute aus, als Nino Wimmer nach einer Freistoßflanke von Lerch per Kopf das 1:0 erzielte. Nur sieben Minuten später erhöhte Johannes Meyer mit einem Tor des Willens auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause legten die Heimischen nach: Meyer spielte einen perfekten Pass in den Lauf von Daniel Lerch, der den Ball unter Sobolik ins Netz schob und somit den Halbzeitstand von 3:0 markierte.

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Auch nach der Pause blieb Windigsteig die dominierende Mannschaft. In der 51. Minute scheiterte Polly noch mit einem Hackenschuss an Sobolik, aber nur drei Minuten später traf Markus Polly nach einer Vorlage von Meyer zum 4:0. Die Gäste aus Eibenstein versuchten, mit Kontern zum Erfolg zu kommen. In der 63. Minute konnte Hejnicek einen Schuss von Serbin gerade noch mit den Fingerspitzen klären.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Eibensteiner keimte in der 69. Minute auf, als Dmytro Serbin einen Fehler von Weixlbraun ausnutzte und zum 4:1 traf. Doch dieser Treffer sollte lediglich ein Ehrentreffer bleiben, denn der Sportverein Windigsteig setzte seine starke Leistung fort. In der 72. Minute erhöhte David Ruzicka nach einer präzisen Flanke von Meyer auf 5:1.

Den Schlusspunkt setzte Matthias Koll in der 84. Minute, als er einen langen Ball perfekt mit der Brust mitnahm und eiskalt zum 6:1-Endstand verwandelte. Kurz vor Spielende hatte Eibenstein noch eine Freistoßchance, die jedoch von Bartl sicher gehalten wurde.

Am Ende stand ein hochverdienter 6:1-Erfolg für den USV Windigsteig zu Buche, der damit in der Tabelle weiter nach oben klettern konnte. Die Gäste aus Eibenstein mussten sich nach einer enttäuschenden Leistung mit einer klaren Niederlage abfinden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23014 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.